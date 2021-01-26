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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasaklarının kalkacağı iller... Son dakika: Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasaklarının kalkacağı iller...
Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve uygulanan kısıtlamaların etkisini göstermesi sonrasında günlük vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Bilindiği üzere hafta içi ve hafta sonu beliri saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Hal böyle olunca Kabine ve Bilim Kurulu tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasaklarının kalkacağı iller...
Giriş Tarihi: 26.01.2021 17:31
Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasaklarının kalkacağı iller listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerinin etkisini göstermesi sonrasında günlük vaka sayılarında belirgin düşüş göze çarpıyor. Tüm yurtta uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasaklarının kalkacağı iller...
GALERİ DEVAM EDİYOR KISITLAMALAR HANGİ İLLERDE KALKACAK?
Daha önce uygulanan kısıtlamalarda normalleşme sürecine geçiş kademeli olarak gerçekleştirilmiş ve kısıtlamalar bazı illerde kaldırılmıştı. Şu an uygulanan kısıtlamaların da hangi illerde kalkacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kabine toplantısının ardından kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu yaş gruplarında olan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının biteceği tarihi araştırıyor. Bu kısıtlamaların da Kabine toplantısında değerlendirilmesi öngörülüyor.
TOPLUM BİLİMLERİ KURULU ÜYESİ İLHAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamalarının vaka sayılarının binli rakamlara düşmesi ile kademeli kaldırılabileceğini söyledi. İlhan,
"Öncelikli olarak belki hafta içi 00.00'a çekilebilir. Hafta sonu kısıtlamaları akşam saatleri olabilir, belki hafta sonu bir gün kısıtlama söz konusu olur" dedi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile hafta içi uygulanan saat kısıtlamasının vaka ve hasta sayısının düşmesinde büyük etkisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan,
"Sokak kısıtlamalarının hem vaka sayısında hem de hasta sayısının azalmasında etkisinin çok olduğunu hepimiz gözlemledik. Onun için kısıtlamaların kalkması için acele etmemek gerekiyor; ama peyderpey vaka sayısı, hasta sayısı daha aşağıya yöneldiğinde elbette bunların kalkması gündeme gelebilir" dedi.