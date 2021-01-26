KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS, DHBT sınavları ne zaman? Bu yıl sınavlar hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca aday yıl içinde birçok sınavda ter döküyor. 2021 yılının ilk günlerini yaşadığımız dönemde ÖSYM sınav takvimi merak ediliyor. Lisans, lisansüstü ve yabancı dil seviye tespit sınavlarının başvuru tarihleri merak ediliyordu. İşte, KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS, DHBT sınavları ne zaman? Bu yıl sınavlar hangi tarihte yapılacak?