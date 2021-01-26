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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İşte ÖSYM sınav takvimi 2021: KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS, DHBT sınavları ne zaman? Bu yıl sınavlar hangi tarihte yapılacak? İşte ÖSYM sınav takvimi 2021: KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS, DHBT sınavları ne zaman? Bu yıl sınavlar hangi tarihte yapılacak?
KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS, DHBT sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen birçok sınavda adaylar ter döküyor. 2021 yılına girdiğimiz dönemde beklenen açıklama geldi. Adayların merakla beklediği ÖSYM 2021 sınav takvimi belli oldu. İşte, KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS, DHBT sınavları ne zaman? Bu yıl sınavlar hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 26.01.2021 19:44 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 19:44
KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS, DHBT sınavları ne zaman? Bu yıl sınavlar hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca aday yıl içinde birçok sınavda ter döküyor. 2021 yılının ilk günlerini yaşadığımız dönemde ÖSYM sınav takvimi merak ediliyor. Lisans, lisansüstü ve yabancı dil seviye tespit sınavlarının başvuru tarihleri merak ediliyordu. İşte, KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS, DHBT sınavları ne zaman? Bu yıl sınavlar hangi tarihte yapılacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÖSYM SINAV TAKVİMİ
Mart ayından beri mücadele edilen Korona virüs salgını 2020 yılı sınav takvimini de etkilemişti. 2020 yılının son döneminde ÖSYM sınavlarına ilişkin
"Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir" açıklaması yapılmıştı. Yeni senede bu sınavlara katılacak olan adaylar 2021 ÖSYM takviminin açıklanmasını merakla bekliyordu. ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı. 2021 ALES, YÖKDİL, DİB-MBSTS, DHBT TARİHLERİ
2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) 21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak.
2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 27 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak.
2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) 28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak.
2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2020-DHBT) sınavı 11 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak
KPSS 2021 BAŞVURU - SINAV - SONUÇ TARİHLERİ
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Kültür- Eğitim Bilimleri) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 1 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.