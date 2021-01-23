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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son dakika: Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son dakika... Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Türkiye'de 81 il genelinde bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bir yandan da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için uygulanan sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağı araştırılıyor. Peki, kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 23.01.2021 13:15 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 13:25
Son dakika... Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Koronavirüs salgınına karşı uygulanan tedbirler kapsamında vaka sayılarında düşüş görüldü. Bu gelişmelerin ardından 'Kısıtlamalar ne zaman bitecek, hangi illerde kalkacak?' gibi sorular gündeme geldi. Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Mustafa Necmi İlhan, kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KISITLAMALAR HANGİ İLLERDE KALKACAK?
Daha önce uygulanan kısıtlamalarda normalleşme sürecine geçiş kademeli olarak gerçekleştirilmiş ve kısıtlamalar bazı illerde kaldırılmıştı. Şu an uygulanan kısıtlamaların da hangi illerde kalkacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kabine toplantısının ardından kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu yaş gruplarında olan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının biteceği tarihi araştırıyor. Bu kısıtlamaların da Kabine toplantısında değerlendirilmesi öngörülüyor.
TOPLUM BİLİMLERİ KURULU ÜYESİ İLHAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamalarının vaka sayılarının binli rakamlara düşmesi ile kademeli kaldırılabileceğini söyledi. İlhan,
"Öncelikli olarak belki hafta içi 00.00'a çekilebilir. Hafta sonu kısıtlamaları akşam saatleri olabilir, belki hafta sonu bir gün kısıtlama söz konusu olur" dedi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile hafta içi uygulanan saat kısıtlamasının vaka ve hasta sayısının düşmesinde büyük etkisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan,
"Sokak kısıtlamalarının hem vaka sayısında hem de hasta sayısının azalmasında etkisinin çok olduğunu hepimiz gözlemledik. Onun için kısıtlamaların kalkması için acele etmemek gerekiyor; ama peyderpey vaka sayısı, hasta sayısı daha aşağıya yöneldiğinde elbette bunların kalkması gündeme gelebilir" dedi.