Son dakika: Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Türkiye'de 81 il genelinde bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bir yandan da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için uygulanan sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağı araştırılıyor. Peki, kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 23.01.2021 13:15 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 13:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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