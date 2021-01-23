Kabine toplantısı son dakika: Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Koronavirüs salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kısıtlamaların kalkacağı tarihi merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısının gerçekleştirileceği tarihi araştırıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de şu ana kadar yapılan test sayısı 28.195.901 olarak açıklanırken, günlük vaka sayısı 5.967, hasta sayısı ise 734 olarak açıklandı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 23.01.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 12:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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