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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Kabine toplantısı son dakika: Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Koronavirüs salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kısıtlamaların kalkacağı tarihi merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısının gerçekleştirileceği tarihi araştırıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de şu ana kadar yapılan test sayısı 28.195.901 olarak açıklanırken, günlük vaka sayısı 5.967, hasta sayısı ise 734 olarak açıklandı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 23.01.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 12:34
Son dakika... Yasaklar ne zaman bitiyor? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tüm dünyayı etkisi altına alan Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Alınan tedbirler kapsamında Türkiye'de vaka sayısı ciddi oranda düştü. Bu gelişmelerin ardından gözler normalleşme takvimine çevrildi. Peki, yasaklar ne zaman bitiyor? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR? HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU YASAKLARI...
Hemen şunu belirtelim ki, Türkiye'de uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte biteceği henüz açıklanmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme süreci ile ilgili Kabine toplantısını işaret etmişti. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokğa çıkma yasaklarının yanı sıra, mekanlara uygulanan kısıtlamaların ne zaman normale döneceği belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
SİGARA VE ALKOL, "AŞI ETKİNLİĞİNİ" AZALTABİLİYOR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, sigara ve alkol kullanımının, vücudun bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etki yaptığını ve bunun grip ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının etkinliğini azaltabileceğini belirtti.
Prof. Dr. Erdöl, yaptığı açıklamada, tütün ürünleri ile alkol kullanımının sağlık üzerinde olumsuz etki yaptığına, tedaviyi olumsuz etkileyebildiğine işaret ederek sigara dumanının bağışıklık tepkilerini değiştirdiğini söyledi. Sigara kullanımının aşılar üzerindeki etkisini de değerlendiren Erdöl, "40 yıldan daha uzun süre önce yapılan ve günümüzdeki tekniklere göre daha basit yöntemlerin kullanıldığı çalışmalarda, sigara kullanan kişilerde aşılama sonrası bağışıklık yanıtının zayıf olduğu gözlemlenmiştir." dedi.
"SİGARANIN İMMÜN YANIT TEPKİLERİNİ ZAYIFLATTIĞINA DAİR GÜÇLÜ KANITLARA ULAŞILMAKTADIR"
Bu konuda Avustralya'da yürütülen bir çalışma hakkında bilgi veren Erdöl, şunları söyledi:
"Yürütülen karşılaştırmalı grupların yer aldığı bilimsel çalışmada, sigara içmenin grip aşılamasında (subünit aşı ve canlı zayıflatılmış aşı) vücudun verdiği yanıt üzerindeki etkileri araştırıldı. Çalışmada, antikorlardaki değişimlere göre sigara içenlerin, sigara içmeyenlere göre salgına yol açan gribe (epidemik influenza) önemli ölçüde daha duyarlı olduğu bulundu. Bu ve benzeri çalışmalarda, sigaranın immün yanıt tepkilerini zayıflattığına dair güçlü kanıtlara ulaşılmaktadır.