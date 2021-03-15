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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kısıtlamalar geri gelecek mi? Hafta sonu yasakları yeniden başlayacak mı? Sokağa çıkma yasağı... Son dakika: Kısıtlamalar geri gelecek mi? Hafta sonu yasakları yeniden başlayacak mı? Sokağa çıkma yasağı... Son dakika... Yasaklar yeniden başlayacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte kısıtlamalar da esneme yapılmıştı. Son günlerde artan vaka sayısı nedeniyle yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki, kısıtlamalar geri gelecek mi? Hafta sonu yasakları yeniden başlayacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 15.03.2021 15:44
Son dakika... Kısıtlamalar geri gelecek mi? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de ikinci normalleşme süreci başladı. Son günlerde vaka sayısında görülen artış sonrası bazı sorular gündeme geldi. İlk iki haftalık periyodun tamamlanmasının ardından kısıtlamalar da değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu gelişmelerin ardından gözler Kabine toplantısından gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, kısıtlamalar geri gelecek mi? Hafta sonu yasakları yeniden başlayacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?
Kontrollü normalleşme sürecine geçiş ile birlikte kısıtlamalar il bazında uygulanmaya başlandı. Daha önce yapılan açıklamalara göre, kısıtlamaların iller bazında değişiklik göstereceği bildirilmişti. Vaka sayısı yüksek olan illerde kısıtlamalar artacak, düşük olan illerde esnetilecek. Ancak daha önce uygulanan kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından detayların belli olması bekleniyor.
HAFTA SONU YASAKLARI YENİDEN BAŞLAYACAK MI?
Çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından haritada mavi olan iller dışında geri kalan illerde hafta sonu kısıtlamasına geri dönülmesi Kabine'ye verilecek tavsiyeler arasında yer almıştı. Kırmızı illerden çıkışın yasaklanması, kafe ve restoranların denetlenmesi ile toplu taşımada yaşanan sorunlar kurulda görüşülmüştü.
İllere göre risk durumu haritası, güncelleneceği iki haftalık periyodu tamamladı. Gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek yeni haritada.
YENİ RİSKLİ HARİTA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye'de kontrollü normalleşme süreci ile birlikte mutasyonlu virüsün de etkisiyle vaka sayıları yeniden yükseldi. Yeni riskli illeri gösteren haritanın bugün açıklanacağı bildirildi. Kabine toplantısının ardından riskli illerin duyurulması bekleniyor.
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI NE KADAR OLDU?
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
14 Mart tarihli tabloya göre, son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 852 oldu.