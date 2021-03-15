Son dakika: Kısıtlamalar geri gelecek mi? Hafta sonu yasakları yeniden başlayacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Kontrollü normalleşme sürecine geçiş ile birlikte kısıtlamalar il bazında uygulanmaya başlandı. Daha önce yapılan açıklamalara göre, kısıtlamaların iller bazında değişiklik göstereceği bildirilmişti. Vaka sayısı yüksek olan illerde kısıtlamalar artacak, düşük olan illerde esnetilecek. Ancak daha önce uygulanan kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından detayların belli olması bekleniyor.