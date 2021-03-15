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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 15 Mart koronavirüs tablosu son dakika: Türkiye'de bugünkü vaka sayısı ne kadar? Koronadan kaç kişi öldü? 15 Mart koronavirüs tablosu son dakika: Türkiye'de bugünkü vaka sayısı ne kadar? Koronadan kaç kişi öldü? 15 Mart koronavirüs tablosu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında son gelişmeler görüşülecek. Son günlerde vaka sayısında görülen artış sonrası günlük olarak yayımlanan vaka sayısı merak edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından erişime açılan vaka sayısının bugün ne kadar olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 15 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'de bugünkü vaka sayısı ne kadar? Koronadan kaç kişi öldü? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 15.03.2021 16:38 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 16:38
15 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'de dünkü koronavirüs tablosuna göre, 132.425 Kovid-19 testi yapıldı, 13.378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 852 oldu. Vaka sayısında görülen artış sonrası gözler bugünkü tabloya çevrildi. Peki, 15 Mart koronavirüs tablosu son dakika: Türkiye'de bugünkü vaka sayısı ne kadar? Koronadan kaç kişi öldü? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 15 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, 15 Mart Pazartesi günkü koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Bugünkü vaka sayısını gösterecek olan tablonun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel tablo yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI NE KADAR OLDU?
14 Mart Pazar günkü tabloya göre, son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 852 oldu.
Son 24 saatte 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.
Test sayısı 35 milyon 126 bin 3'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390, vefat sayısı 29 bin 489, ağır hasta sayısı 1392 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
"MUTANT VİRÜS, KISA SÜREDE AZ SAYIDA VİRÜS İLE BULAŞABİLİYOR"
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mutant virüsün özelliğinin, çok az sayıda virüs yüküyle de bulaşabildiğini söyledi. İlhan,
"Virüs yükü düşük olan insanlardan bile bulaş söz konusu olabiliyor. Diyelim ki bir mekana gittiniz, lavaboyu kullanmak istediniz, maske takmadınız, kısa süre kalıp çıktınız. Sizden sonraki kişi de maske takmadı, kısa süre kalıp çıktı; bulaş ortaya çıkabiliyor. Kısa zaman diliminde, az sayıda virüs ile bulaş olabiliyor, bu yüzden de virüs yaygınlaşabiliyor" dedi.