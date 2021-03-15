15 Mart koronavirüs tablosu son dakika: Türkiye'de bugünkü vaka sayısı ne kadar? Koronadan kaç kişi öldü?

Test sayısı 35 milyon 126 bin 3'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390, vefat sayısı 29 bin 489, ağır hasta sayısı 1392 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.