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Haberler Galeri ilkatama.meb.gov.tr: Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 taban puanlar, kontenjan ve başvuru şartları...

ilkatama.meb.gov.tr: Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 taban puanlar, kontenjan ve başvuru şartları...

20 bin öğretmen ataması için ön başvurular başladı. 2021 yılına ilişkin öğretmen atama başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, internet üzerinden detayları araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte atamaya ilişkin merak edilen sorular yanıt buldu. Taban puanlar, kontenjanlar ve başvuru şartları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ilkatama.meb.gov.tr giriş ile öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 taban puanlar, kontenjan ve başvuru şartları nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 15.03.2021 15:03 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 15:03
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ilkatama.meb.gov.tr: Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 taban puanlar, kontenjan ve başvuru şartları...

Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapmak üzere 20 bin öğretmen ataması yapılacak. 20 bin kontenjandan 19 bin 940'ı belirtilen kontenjanlarda, 60'ı ise Beden Eğitimi alanı için daha sonra yapılacak Milli Sporcuların atama işlemi için kullanılacak. Başvuru ve atama sürecine ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, ilkatama.meb.gov.tr giriş ile öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 taban puanlar, kontenjan ve başvuru şartları nasıl olacak? İşte haberin detayları...

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ilkatama.meb.gov.tr: Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 taban puanlar, kontenjan ve başvuru şartları...

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

15 Mart'ta başlayan başvurular 26 Mart'ta sona erecek. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr"adresinden gerçekleştirilecek.

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ilkatama.meb.gov.tr: Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 taban puanlar, kontenjan ve başvuru şartları...

KPSS PUAN TÜRÜ NASIL OLACAK?

Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2019 ve 2020) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı Elektronik Ön Başvuru Formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

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ilkatama.meb.gov.tr: Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 taban puanlar, kontenjan ve başvuru şartları...

KADRO DAĞILIMI VE TABAN PUANLAR

Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi şu şekilde:

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ilkatama.meb.gov.tr: Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 taban puanlar, kontenjan ve başvuru şartları...