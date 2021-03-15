Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapmak üzere 20 bin öğretmen ataması yapılacak. 20 bin kontenjandan 19 bin 940'ı belirtilen kontenjanlarda, 60'ı ise Beden Eğitimi alanı için daha sonra yapılacak Milli Sporcuların atama işlemi için kullanılacak. Başvuru ve atama sürecine ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, ilkatama.meb.gov.tr giriş ile öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 taban puanlar, kontenjan ve başvuru şartları nasıl olacak? İşte haberin detayları...