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ilkatama.meb.gov.tr: Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 taban puanlar, kontenjan ve başvuru şartları...
20 bin öğretmen ataması için ön başvurular başladı. 2021 yılına ilişkin öğretmen atama başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, internet üzerinden detayları araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte atamaya ilişkin merak edilen sorular yanıt buldu. Taban puanlar, kontenjanlar ve başvuru şartları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ilkatama.meb.gov.tr giriş ile öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 taban puanlar, kontenjan ve başvuru şartları nasıl olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 15.03.2021 15:03 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 15:03
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