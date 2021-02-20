Son dakika: Kişisel verileri ihlal edenlere mahkemeden emsal niteliğinde karar! Kavakçı’nın hukuk zaferi

KAVAKÇI'NIN BAŞVURUSUNU REDDETTİ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu İnceleme Dairesi Başkanlığı; 26 Kasım 2019 tarihinde, Kavakçı'nın şikayet başvurusunu reddetti. Kurumun, 14 Mayıs 2020 tarihinde verdiği kararda, şöyle denildi:

"İlgili kişinin kişisel verilerinin yer aldığı haberlerin yayımlanmasının, kanunun 28. Maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan 'kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliği veya kişisel haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi hükmü kapsamında kanundan istisna olduğu, bu minvalde konuya ilişkin kurul tarafından tesis edilecek bir işlem bulunmadığına, söz konusu kişisel verilerin Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından paylaşıldığı hususunda herhangi teşvik edici bir belge bulunmadığı dikkate alınarak, kurulca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.."