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Son dakika: Kişisel verileri ihlal edenlere mahkemeden emsal niteliğinde karar! Kavakçı’nın hukuk zaferi
AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın kişisel verilerinin sızdırılarak Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmasına ilişkin avukat Sezgin Tunç tarafından yapılan şikayete ilişkin KVKK'nın ret kararı, Ankara 15. İdare Mahkemesi'nden döndü. İdare mahkemesi, sızdırılan kişisel verilerin kamuya açık edilmesinin ifade özgürlüğü olmadığına karar verdi.
Giriş Tarihi: 20.02.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 16:16
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Son dakika: Kişisel verileri ihlal edenlere mahkemeden emsal niteliğinde karar! Kavakçı’nın hukuk zaferi
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Son dakika: Kişisel verileri ihlal edenlere mahkemeden emsal niteliğinde karar! Kavakçı’nın hukuk zaferi
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Son dakika: Kişisel verileri ihlal edenlere mahkemeden emsal niteliğinde karar! Kavakçı’nın hukuk zaferi
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Son dakika: Kişisel verileri ihlal edenlere mahkemeden emsal niteliğinde karar! Kavakçı’nın hukuk zaferi
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Son dakika: Kişisel verileri ihlal edenlere mahkemeden emsal niteliğinde karar! Kavakçı’nın hukuk zaferi