Son dakika... Kafeler ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, kafe ve lokantalar paket servis ya da gel al hizmeti veriyor. Kısıtlamaya dahil olan bu mekanların hangi tarihte normale döneceği merak edilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan il bazında kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler kafe ve lokantalara çevrildi. Peki, 1 Mart'ta kafeler açılıyor mu? Kafe, lokanta, kıraathane ve çay bahçesi ne zaman açılacak? İşte cevaplar...