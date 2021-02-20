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20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Genelge yayımlandı mı? 1 Mart'ta kafeler açılıyor mu? Kafe, lokanta, kıraathane ve çay bahçesi ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı mı? 1 Mart'ta kafeler açılıyor mu? Kafe, lokanta, kıraathane ve çay bahçesi ne zaman açılacak? 1 Mart'ta kafeler açılıyor mu? Koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl hayata geçirilen kısıtlamaların mart ayında kademeli olarak kaldırılacağı söylenmişti. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca kişi, kafe ve lokantaların açılacağı tarihi araştırıyor. Kısıtlamalar ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 1 Mart'ta kafeler açılıyor mu? Kafe, lokanta, kıraathane ve çay bahçesi ne zaman açılacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 20.02.2021 13:35 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 13:35
Son dakika... Kafeler ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, kafe ve lokantalar paket servis ya da gel al hizmeti veriyor. Kısıtlamaya dahil olan bu mekanların hangi tarihte normale döneceği merak edilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan il bazında kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler kafe ve lokantalara çevrildi. Peki, 1 Mart'ta kafeler açılıyor mu? Kafe, lokanta, kıraathane ve çay bahçesi ne zaman açılacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 1 MART'TA KAFELER AÇILIYOR MU?
Hemen şunu belirtelim ki, kafe, lokanta, kıraathane ve çay bahçesi gibi kısıtlamaya dahil olan tüm mekanların hangi tarihte normale döneceği henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda detaylar belli olacak. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
RESTORANLARDA HES KODU, PCR TESTİ İSTENEBİLİR
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, normalleşme süreci ile birlikte açılması beklenen restoran ve kafelerde içeriye girişte HES kodu, çalışanlardan PCR testi istenebileceğini, süre kısıtlaması uygulanabileceğini söyledi. İlhan, bu arada kapıda yemek için sıra oluşturulmaması gerektiğini kaydetti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada,
"Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" dedi. Koronavirüs salgınında 'yerinde karar' dönemiyle illerde salgının seyrine göre faaliyet gösterecek restoran ve kafelerde, Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği kriterler uygulanacak. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokağa çıkma kısıtlamasının peyderpey azaltılabileceğine dikkat çekerek, "Örneğin; önce hafta sonu bir gün açık olabilir, ilerleyen zamanlarda buna pazar eklenebilir. Hafta içi kısıtlamalar kaldırılarak, hafta sonu sadece akşam devam edebilir ve sonrasında da sokağa çıkma ile ilgili tüm kısıtlamalar kaldırılabilir" dedi. 'RESTORANLARDA HES KODU, PCR TARAMASI İSTENEBİLİR'
Prof. Dr. İlhan, kafe ve restoranlarda uygulanacak kriterlere ilişkin,
"Restoranların açılması söz konusu olduğunda içeriye girildiğinde HES kodu istenebilir, çalışanlardan belli aralıklar ile PCR testi istenebilir. Vatandaşlarımızdan mesafeli oturması istenebilir, sırt sırta, çarpmaz olacak şekilde 1,5 metre mesafe ile oturması söz konusu olabilir. İç mekanda diyelim ki kapasitenin belli yüzdesi kadar insan girişine izin veriliyorsa, dış mekanda ondan biraz daha fazla; ama çok yan yana, dip dibe olmamak koşulunda izin verilebilir.