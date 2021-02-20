Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan TCG Gür denizaltısına sürpriz ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Ege ve Akdeniz'de birçok önemli görevi yerine getiren TCG Gür denizaltısında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, daha önceki görevlerinden birinde 38 gün satha çıkmadan denizaltında, günışığı görmeden gerçekleştirilen zorlu bir görevi başarıyla tamamlayan denizaltı personelini kutladı.

İHA AA Giriş Tarihi: 20.02.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 17:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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