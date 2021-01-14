Bekçi alımı son dakika: 2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? Maaşlar kaç TL?

2021 Bekçi alımları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir beklenen bekçi alımı için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. Yeni Ekonomi Programı kapsamında ihtiyaca göre 100 bin personel alımı yapılacak. Koronavirüs salgını sürecinde ara verilen bekçi alımları için başvuru tarihi araştırılmaya başlandı. İşte, 2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? Maaşlar kaç TL?