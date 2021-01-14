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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bekçi alımı son dakika: 2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? Maaşlar kaç TL? Bekçi alımı son dakika: 2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? Maaşlar kaç TL?
2021 Bekçi alımları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir beklenen bekçi alımı için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. Yeni Ekonomi Programı kapsamında ihtiyaca göre 100 bin personel alımı yapılacak. Koronavirüs salgını sürecinde ara verilen bekçi alımları için başvuru tarihi araştırılmaya başlandı. İşte, 2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? Maaşlar kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.01.2021 22:00
2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının ilk günlerini yaşadığımız dönemde bekçi alımları adayların gündeminde yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Mahalle ve caddelerde gecenin kartalları olan bekçilerimiz vatandaşın uykusunda güvenliğini sağlamakla şehirlerimizin refah seviyesini artırmışlardır. İşte, 2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? Maaşlar kaç TL?
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? (2021)
Koronavirüsten dolayı emniyet ve sağlık personeline olan ihtiyaç arttı. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar olacak. Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak. Henüz Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son dakika 2021 bekçi alımlarına dair bir duyurusu yapılmadı.
2021'DE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'nden henüz bekçi alımlarına dair net bir tarih verilmese de 2021 bekçi alım tarihleri internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Polis Akademisi Başkanlığı ya da EGM'den bir açıklama geldiği takdirde bekçi alımları başvuru şartları ile birlikte 2021 bekçi alım tarihleri haberimizde olacak. 2021'de kaç bekçi alımı yapılacak araştırması yapan kişiler için Yeni Ekonomi Paketi ile birlikte bekçi alımlarının da yapılacağını belirtelim.
BEKÇİ NASIL OLUNUR?
Bekçi alımlarının artmasıyla birlikte "Bekçi nasıl olunur?" gibi soruların cevapları da sıkça araştırılır oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, görevlendirilmek üzere İçişleri Bakanlığının bekçi alımı duyurusu ile birlikte 772 sayılı çarşı ve mahalle bekçisi kanunu çerçevesinde Bekçi alımları yapılır.