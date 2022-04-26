26 Nisan 2022, Salı
Son dakika: Karantina kalktı mı? 7 gün karantina uygulaması sona mı erdi? Bilim Kurulu kararları son açıklamalar
Karantina süresi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kovid-19 testi pozitif çıkanların 7 gün karantina süresinin tamamen kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Son kez toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Maske kararlarının yanı sıra karantina uygulaması da gündemde. Peki, karantina kalktı mı? 7 gün karantina uygulaması sona mı erdi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 26.04.2022 15:16
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