26 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Karantina kalktı mı? 7 gün karantina uygulaması sona mı erdi? Bilim Kurulu kararları son açıklamalar

Son dakika: Karantina kalktı mı? 7 gün karantina uygulaması sona mı erdi? Bilim Kurulu kararları son açıklamalar

Karantina süresi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kovid-19 testi pozitif çıkanların 7 gün karantina süresinin tamamen kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Son kez toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Maske kararlarının yanı sıra karantina uygulaması da gündemde. Peki, karantina kalktı mı? 7 gün karantina uygulaması sona mı erdi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2022 15:16
  • 1
  • 10
Son dakika: Karantina kalktı mı? 7 gün karantina uygulaması sona mı erdi? Bilim Kurulu kararları son açıklamalar

Karantina kalktı mı? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararları açıklayacak. Maske zorunluluğu ile ilgili kararlar beklenirken, bir yandan da karantina uygulaması araştırılmaya başlandı. Peki, karantina kalktı mı? 7 gün karantina uygulaması sona mı erdi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Son dakika: Karantina kalktı mı? 7 gün karantina uygulaması sona mı erdi? Bilim Kurulu kararları son açıklamalar

KARANTİNA KALKTI MI?

Bilim Kurulu toplantısı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafınan pozitif vakaların 7 gün karantina uygulaması ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

  • 3
  • 10
Son dakika: Karantina kalktı mı? 7 gün karantina uygulaması sona mı erdi? Bilim Kurulu kararları son açıklamalar

BAKAN KOCA'DAN 'MASKE' AÇIKLAMASI

Bakan Koca, geçen yıl "Maskeli son yazımız olacak." dediğini hatırlatarak, "O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay önce hatırlarsanız, 'Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz.' diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum; endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun." ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 10
Son dakika: Karantina kalktı mı? 7 gün karantina uygulaması sona mı erdi? Bilim Kurulu kararları son açıklamalar

Bilim Kurulu'nun haftaya en önemli toplantılarından birini yapacağını belirten Koca, "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız." dedi. Koca, maske uygulaması ve diğer tedbirlere ilişkin soruyu, "Özellikle maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu bunu değerlendirmiş olacak. Bilim Kurulu özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Bununla ilgili Bilim Kurulu sonrası zaten daha detaylı açıklamamız olacak." şeklinde cevapladı.

  • 5
  • 10
Son dakika: Karantina kalktı mı? 7 gün karantina uygulaması sona mı erdi? Bilim Kurulu kararları son açıklamalar

KOVİD-19'DA 'ENDEMİ SÜRECİ' BAŞLADI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi de olan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmaz, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayıları ve vefat oranlarındaki azalmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.