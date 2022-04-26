Son Bilim Kurulu kararları neler? Maske tamamen kalktı mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı mı?
Son Bilim Kurulu kararları neler? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada Bilim Kurulu'nun bugün son kez toplandığını duyurdu. Maske ilgili önemli kararların alınacağı Bilim Kurulu toplantısından çıkacak sonuçlar merak ediliyor. Peki, son Bilim Kurulu kararları neler? Maske tamamen kalktı mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.04.2022
12:54
Son Bilim Kurulu kararları neler? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Maske zorunluluğu ile ilgili önemli kararların alınacağı Bilim Kurulu bugün son kez toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske hakkında yaptığı açıklamalar sonrası maskelerin kalkıp kalkmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında son açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, son Bilim Kurulu kararları neler? Maske tamamen kalktı mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı mı? İşte ayrıntılar...
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SON BİLİM KURULU KARARLARI NELER? MASKE KALKTI MI?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı devam ediyor. Toplantının sona ermesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni kararları açıklayacak. Son kez gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının sona ermesi ile birlikte alınan yeni kararlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Bakan Koca, maske zorunluluğu ile ilgili yaptığı açıklamada, geçen yıl
"Maskeli son yazımız olacak." dediğini hatırlatarak, "O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay önce hatırlarsanız, 'Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz.' diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum; endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun." ifadelerini kullandı.
Bilim Kurulu'nun bu hafta en önemli toplantılarından birini yapacağını belirten Koca,
"Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta (26 Nisan) çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız." dedi.
Koca, maske uygulaması ve diğer tedbirlere ilişkin soruyu,
"Özellikle maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu bunu değerlendirmiş olacak. Bilim Kurulu özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Bununla ilgili Bilim Kurulu sonrası zaten daha detaylı açıklamamız olacak." şeklinde cevapladı.