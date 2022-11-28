KPSS 2022/11 tercih kılavuzu: Sağlık Bakanlığı 31.183 personel alımı tercihleri ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 31.183 sözleşmeli personel alımı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamında 30.000 sözleşmeli sağlık personeli, 1.183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 31.183 sözleşmeli personel, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile atanacak. Peki, KPSS 2022/11 tercih kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman? Kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.11.2022 00:46 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 00:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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