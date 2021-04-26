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Haberler Galeri Son dakika: Kapanma kararı belli oldu mu? 3 hafta tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda yasaklar nasıl olacak?

Son dakika: Kapanma kararı belli oldu mu? 3 hafta tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda yasaklar nasıl olacak?

Son dakika... Bayramda tam kapanma olacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Önümüzdeki 1 aylık süreçte yeni kısıtlamaların nasıl olacağı merak edilirken, gözler Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. En çok merak edilenlerden biri de tam kapanmanın uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Peki, kapanma kararı belli oldu mu? 3 hafta tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda yasaklar nasıl olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 17:21
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Son dakika: Kapanma kararı belli oldu mu? 3 hafta tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda yasaklar nasıl olacak?

Tam kapanma olacak mı? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele titizlikle yürütülüyor. Kovid-19 vaka sayısında görülen artış sonrası Ramazan ayının ilk iki haftası kısmi kapanma uygulamasına geçildi. Bu sürecin tamamlanmasının ardından gözler tam kapanmanın olup olmayacağına çevrildi. Peki, kapanma kararı belli oldu mu? 3 hafta tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda yasaklar nasıl olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Kapanma kararı belli oldu mu? 3 hafta tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda yasaklar nasıl olacak?

KAPANMA KARARI BELLİ OLDU MU? 3 HAFTA BOYUNCA...

Kabine toplantısı henüz bitmedi. Toplantının sona ermesi ile birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlama kararlarını açıklayacak. Ramazan'da tam kapanma olup olmayacağı ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: Kapanma kararı belli oldu mu? 3 hafta tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda yasaklar nasıl olacak?

KOVİD-19 TESTLERİNİN POZİTİFLİK ORANI SON İKİ AYDA 3 KAT ARTTI

Ülke genelinde yapılan Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı, 21 Şubat'ta yüzde 6,47 iken, 3 kat artarak 21 Nisan'da yüzde 19,44'e çıktı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, ocakta 5 milyon 126 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, günlük ortalama test sayısı 165 bin 382 oldu.

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Son dakika: Kapanma kararı belli oldu mu? 3 hafta tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda yasaklar nasıl olacak?

Günlük ortalama 8 bin 671 vakanın tespit edildiği ocakta, testlerin ortalama pozitiflik oranı yüzde 5,24 olarak kayıtlara geçti.

3 milyon 543 bin 594 Kovid-19 testinin yapıldığı şubat ayında, günlük ortalama test sayısı 126 bin 557 oldu. Şubatta günlük ortalama vaka sayısı 8 bin 4, testlerin pozitiflik oranı da yüzde 6,32 olarak belirlendi.

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Son dakika: Kapanma kararı belli oldu mu? 3 hafta tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda yasaklar nasıl olacak?

TESTLERİNİN POZİTİFLİK ORANI MARTTA 2 KAT ARTTI

Kovid-19 vakalarının martta ülke genelinde artmasıyla testlerin pozitiflik oranında da belirgin yükseliş yaşandı.

Martta günde ortalama 174 bin 303 olmak üzere, toplam 5 milyon 403 bin 401 Kovid-19 testi yapıldı. Günlük ortalama vaka sayısı 19 bin 858, testlerin pozitiflik oranının ortalaması da yüzde 11,39 olarak hesaplandı.