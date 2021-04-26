Son dakika: Kapanma kararı belli oldu mu? 3 hafta tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda yasaklar nasıl olacak?

Son dakika... Bayramda tam kapanma olacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Önümüzdeki 1 aylık süreçte yeni kısıtlamaların nasıl olacağı merak edilirken, gözler Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. En çok merak edilenlerden biri de tam kapanmanın uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Peki, kapanma kararı belli oldu mu? 3 hafta tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda yasaklar nasıl olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 17:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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