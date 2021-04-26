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Kabine toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 26 Nisan Kabine kararları...

Kabine toplantısı bitti mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Ramazan ayının ilk 2 haftasında uygulanan tedbirlerin sonuna gelindi. Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda uygulanacak ek tedbirler için gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, Kabine toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 26 Nisan Kabine kararları...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 17:47 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 17:47
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Kabine toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 26 Nisan Kabine kararları...

Kabine toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısında çıkacak yeni kararlar Türkiye gündeminde ilk sırada bulunuyor. Birçok konunun ele alınacağı toplantı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak kısıtlamaların gündeme alınacağı Kabine toplantısının ne zaman biteceği merak ediliyor. İşte, Kabine toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 26 Nisan Kabine kararları...

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Kabine toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 26 Nisan Kabine kararları...

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine Toplantısı'nın 26 Nisan tarihli saati için araştırmalar sürüyor. 2 hafta ardından yeniden bir araya gelecek kabine toplantısında, artan vakaların ve Ramazan Bayramında alınacak kısıtlama kararlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamada bulunacak.

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Kabine toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 26 Nisan Kabine kararları...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede koronavirüsle mücadelede üç haftalık kapanma kararı gündemde. Kapanmayla birlikte hızlı aşılama hedefleniyor. Kapanmanın üretim yapan yerler, marketler, gıda zincirleri hariç tüm işyerlerini kapsayacağı iddia ediliyor. Son gerçekleşen kabine toplantısında sokağa çıkma saatleri düzenlenmişti.

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Kabine toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 26 Nisan Kabine kararları...

Toplantıda Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi konularının yanı sıra Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

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Kabine toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 26 Nisan Kabine kararları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

İthal aşıda tedarik süreci, Rus Sputnik V aşısıyla ilgili gelişmeler, yerli aşı çalışmalarında gelinen son aşamanın da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.