Kabine toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısında çıkacak yeni kararlar Türkiye gündeminde ilk sırada bulunuyor. Birçok konunun ele alınacağı toplantı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak kısıtlamaların gündeme alınacağı Kabine toplantısının ne zaman biteceği merak ediliyor. İşte, Kabine toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 26 Nisan Kabine kararları...