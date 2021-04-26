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Kabine toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 26 Nisan Kabine kararları...
Kabine toplantısı bitti mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Ramazan ayının ilk 2 haftasında uygulanan tedbirlerin sonuna gelindi. Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda uygulanacak ek tedbirler için gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, Kabine toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? 26 Nisan Kabine kararları...
Giriş Tarihi: 26.04.2021 17:47 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 17:47
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