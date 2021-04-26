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Haberler Galeri Lise sınavları ertelendi mi? 3 Mayıs'ta yapılacak lise sınavları iptal mi oldu? Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf...

Lise sınavları ertelendi mi? 3 Mayıs'ta yapılacak lise sınavları iptal mi oldu? Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf...

Yüz yüze eğitimin 8. ve 12. sınıflar hariç iptal olmasının ardından gözler sınavlara çevrildi. MEB tarafından geçtiğimiz haftalarda lise sınavlarının tarihi duyurulmuştu. Sınava hazırlanan öğrenciler, artan vaka sayısı nedeniyle sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Peki,lise sınavları ertelendi mi? 3 Mayıs'ta yapılacak lise sınavları iptal mi oldu? Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf sınavları ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 16:29
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Lise sınavları ertelendi mi? 3 Mayıs'ta yapılacak lise sınavları iptal mi oldu? Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf...

Lise sınavları ertelendi mi, iptal mi? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Salgının seyrine göre eğitimde yeni kararlar alınırken, 8. ve 12. sınıflar hariç tüm kademelerde online eğitime geçilme kararı alınmıştı. Şimdi ise gözler lise sınavlarına çevrildi. 3 Mayıs'ta yüz yüze yapılması beklenen lise sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Peki, lise sınavları ertelendi mi? 3 Mayıs'ta yapılacak lise sınavları iptal mi oldu? Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf sınavları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Lise sınavları ertelendi mi? 3 Mayıs'ta yapılacak lise sınavları iptal mi oldu? Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf...

LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, konu ile ilgili şöyle dedi:

"Eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında 'Bunların tabii ki ertelenmesi gerekir, bir şekilde yeniden tanzime ihtiyaç var' dediklerinde hiç tereddüt etmeyiz, derhal yaparız. Çünkü çocuklarımız ve velilerimiz kıymetli. Tamamen tabloya ve bilime bakıp böyle bir kararı tabii ki gözden geçiririz."

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Lise sınavları ertelendi mi? 3 Mayıs'ta yapılacak lise sınavları iptal mi oldu? Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf...

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı lise 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik sınavların 3 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını bildirdi.

81 ilde yüz yüze eğitime başlayan 12. sınıfların sınavları ise 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri 28 Mayıs tarihine kadar tamamlanacak.

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Lise sınavları ertelendi mi? 3 Mayıs'ta yapılacak lise sınavları iptal mi oldu? Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf...

LİSE 2. DÖNEM SINAVI KONULARI NELER?

Liselerde ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde hazırlanacak.

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Lise sınavları ertelendi mi? 3 Mayıs'ta yapılacak lise sınavları iptal mi oldu? Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bakan Ziya Selçuk, ara tatil ve okulların kapanması ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok."