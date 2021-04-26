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Lise sınavları ertelendi mi? 3 Mayıs'ta yapılacak lise sınavları iptal mi oldu? Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf...
Yüz yüze eğitimin 8. ve 12. sınıflar hariç iptal olmasının ardından gözler sınavlara çevrildi. MEB tarafından geçtiğimiz haftalarda lise sınavlarının tarihi duyurulmuştu. Sınava hazırlanan öğrenciler, artan vaka sayısı nedeniyle sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Peki,lise sınavları ertelendi mi? 3 Mayıs'ta yapılacak lise sınavları iptal mi oldu? Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf sınavları ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 26.04.2021 16:29Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 16:29