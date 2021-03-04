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Haberler Galeri Son dakika: Kahvehanelerde oyun serbest mi? Kıraathanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kağıt, okey...

Son dakika: Kahvehanelerde oyun serbest mi? Kıraathanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kağıt, okey...

Kıraathanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında normalleşmenin detayları belli oldu. Düşük ve orta riskli illerde mekanların belirli saatler içinde açık kalmasına izin verilirken, çok yüksek riskli illerde ise kapalı kalma durumu devam ediyor. İşte, kahvehanelerde oyun serbest mi? Kıraathanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kağıt, okey...

Giriş Tarihi: 04.03.2021 23:25
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Son dakika: Kahvehanelerde oyun serbest mi? Kıraathanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kağıt, okey...

Kahvehanelerde oyun serbest mi? Kıraathanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahvehaneler ve kıraathaneler ile ilgili gelen açıklama sonrası bu işletmelerde oyun izni olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Düşük, orta ve yüksek riskli bölgelerde hizmet vermeye başlayacak olan işletmeler çok yüksek riskli illerde ise kapalı konumda olmaya devam edecekler. İşte, Kahvehanelerde oyun serbest mi? Kıraathanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kağıt, okey...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Kahvehanelerde oyun serbest mi? Kıraathanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kağıt, okey...

KAHVEHANELER VE KIRAATHANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Sağlık Bakanlığı'nca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.

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Son dakika: Kahvehanelerde oyun serbest mi? Kıraathanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kağıt, okey...

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

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Son dakika: Kahvehanelerde oyun serbest mi? Kıraathanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kağıt, okey...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

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Son dakika: Kahvehanelerde oyun serbest mi? Kıraathanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kağıt, okey...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

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