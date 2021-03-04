Son dakika: Kahvehanelerde oyun serbest mi? Kıraathanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kağıt, okey...

Kahvehanelerde oyun serbest mi? Kıraathanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahvehaneler ve kıraathaneler ile ilgili gelen açıklama sonrası bu işletmelerde oyun izni olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Düşük, orta ve yüksek riskli bölgelerde hizmet vermeye başlayacak olan işletmeler çok yüksek riskli illerde ise kapalı konumda olmaya devam edecekler. İşte, Kahvehanelerde oyun serbest mi? Kıraathanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kağıt, okey...