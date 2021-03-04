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Son dakika: Kahvehanelerde oyun serbest mi? Kıraathanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kağıt, okey...
Kıraathanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında normalleşmenin detayları belli oldu. Düşük ve orta riskli illerde mekanların belirli saatler içinde açık kalmasına izin verilirken, çok yüksek riskli illerde ise kapalı kalma durumu devam ediyor. İşte, kahvehanelerde oyun serbest mi? Kıraathanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kağıt, okey...
Giriş Tarihi: 04.03.2021 23:25
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