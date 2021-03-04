MEB son dakika: İlkokullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? İlkokullara haftada kaç gün, ders olacak? Detaylar...

İlkokullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ortaokul ve ilkokulların yüz yüze eğitim detayları belli oldu. 81 ilin valiliğine gönderilen yazıya göre, düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yüz yüze eğitimle yapılacak. Veliler ve öğrenciler ders saatleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte, İlkokullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? İlkokullara haftada kaç gün, ders olacak? Detaylar...