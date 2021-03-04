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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: İlkokullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? İlkokullara haftada kaç gün, ders olacak? Detaylar... MEB son dakika: İlkokullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? İlkokullara haftada kaç gün, ders olacak? Detaylar...
İlkokullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ortaokul ve ilkokulların yüz yüze eğitim detayları belli oldu. 81 ilin valiliğine gönderilen yazıya göre, düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yüz yüze eğitimle yapılacak. Veliler ve öğrenciler ders saatleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte, İlkokullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? İlkokullara haftada kaç gün, ders olacak? Detaylar...
Giriş Tarihi: 04.03.2021 22:43 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 22:43
İlkokullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? İlkokullara haftada kaç gün, ders olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi. 15 Şubat 2021 itibarıyla yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri başladı. Öğrenciler ve veliler okullarda ders saatlerinin ve haftada kaç gün okul olacağını merak ediyor. İşte, ilkokullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? İlkokullara haftada kaç gün, ders olacak? Detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İLKOKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK? İLKOKULLARDA HAFTADA 2 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPILACAK
Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından salgındaki durumuna göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen illere ilişkin yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamaları belirlendi. Buna göre, bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim yapılacak.
İLKOKULLARDA HANGİ DERSLER YÜZ YÜZE YAPILACAK?
Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullardaki 1. sınıflarda Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi, 2. sınıflarda Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi ve yabancı dil, 3. sınıflarda Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, yabancı dil ve Fen Bilimleri, 4. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi yüz yüze yapılacak.
DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE BULUNAN ORTAOKULLARDA 2 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK
Düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim gerçekleştirilecek. Bu sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, yabancı dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yüz yüze eğitimle olacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim yapılacak.
İMAM HATİPLERDEKİ YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DETAYLARI
Düşük ve orta riskli illerde bulunan imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze ve 3 gün uzaktan eğitim yapılacak. Bu sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, yabancı dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze yapılacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.