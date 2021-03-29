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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kafeler yeniden kapatıldı mı? Hangi illerde kafeler kapatıldı? Yüzde 50 kapasite... Son dakika: Kafeler yeniden kapatıldı mı? Hangi illerde kafeler kapatıldı? Yüzde 50 kapasite...
Kafeler yeniden kapatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yükseliş sonrasında alınacak kararlar merak ediliyordu. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine'den çıkacak kararlar için gelecek açıklamalar bekleniyordu. Kafeler için yeni kararlar açıklandı. İşte, kafeler yeniden kapatıldı mı? Hangi illerde kafeler kapatıldı? Yüzde 50 kapasite...
Giriş Tarihi: 29.03.2021 20:25 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 20:25
Kafeler yeniden kapatıldı mı? Hangi illerde kafeler kapatıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrasında bazı kısıtlamalar yeniden getirildi. Hal böyle olunca yasakların detayları merak ediliyor. İşte, kafeler yeniden kapatıldı mı? Hangi illerde kafeler kapatıldı? Yüzde 50 kapasite...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER AÇIK MI KAPALI MI?
Geçtiğimiz haftalarda kafeler ve restoranlar düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet vermeye başladı.
Bugünkü Kabine Toplantısı sonrasında da aynı uygulamaya devam edileceği açıklandı.Sadece Ramazan ayında ülke genelinde lokantalar kafeler paket servis yapabilecek. ALINAN KARARLAR
Çok yüksek riskli teşkil eden kırmız kategorideki illerin sayısı nüfusumuzun yüzde 80'inin teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.
Akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmız kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sınırlama artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite çalışa bilecektir. Paket servis hizmeti mevcut hali ile devam edecektir. Sadece Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler paket servisle sınırlandırılacaktır. Toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir
KIRMIZI İLLERDE CUMARTESİ KARAR
*Kırmızı kategorilerdeki illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi ve pazar sürecektir.
Ramazan ayında 81 ilde sokak kısıtlaması uygulanacak
Türkiye'nin koronavirüs risk haritası