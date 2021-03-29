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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kırmızı illerde okullar açılacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar kapanacak mı? İşte kırmızı illerde okulların durumu... Kırmızı illerde okullar açılacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar kapanacak mı? İşte kırmızı illerde okulların durumu...
Kırmızı illerde okullar açılacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, risk haritasında kırmızı illerin sayısının 58'e yükseldiğini açıkladı. Bazı tedbirlerin alındığı kırmızı illerde okulların akıbeti merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, "kırmızı illerde okullar kapanacak mı" sorusunun yanıtını sorguluyor. İşte, Kırmızı illerde okullar açılacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar kapanacak mı? İşte kırmızı illerde okulların durumu...
Giriş Tarihi: 29.03.2021 20:43
Kırmızı illerde okullar açılacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar kapanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kabine toplantısı sonrasında açıklamalar geldi. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında alınacak kararlar araştırılmaya başlandı. Veliler ve öğrenciler okulların akıbeti için gelecek son dakika açıklamasını yakından takip ediyor. İşte, kırmızı illerde okullar açılacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar kapanacak mı? İşte kırmızı illerde okulların durumu...
GALERİ DEVAM EDİYOR Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitimin saatleri
Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki gün, ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün, ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün yapılacak.
Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.
Yüksek ve çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitim
Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacak.
YASAKLAR GERİ Mİ GELİYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Özellikle salgının tedbirleri hususunda herkesin polisi kendi vicdanı ve aklı olmak mecburiyetindedir. Vaka, hasta ve vefat sayılarının artması, bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır.