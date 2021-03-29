Kırmızı illerde okullar açılacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar kapanacak mı? İşte kırmızı illerde okulların durumu...

Kırmızı illerde okullar açılacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, risk haritasında kırmızı illerin sayısının 58'e yükseldiğini açıkladı. Bazı tedbirlerin alındığı kırmızı illerde okulların akıbeti merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, "kırmızı illerde okullar kapanacak mı" sorusunun yanıtını sorguluyor. İşte, Kırmızı illerde okullar açılacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar kapanacak mı? İşte kırmızı illerde okulların durumu...