Kabine toplantısı başladı. Bu iller için kırmızı alarm. Seyahat yasağı gelebilir. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Başka Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Uzmanlar ve Bilim Kurulu üyeleri üçüncü dalganın henüz pik yapmadığını ifade ederken, kurallara uyulması yönünde çağrılarını yineliyor. Toplantıdan çıkacak kararlar ise milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıda sunum yapması bekleniyor. Ayrıca vaka sayılarının fazla olması nedeniyle seyahat yasağının da gelebileceği ifade ediliyor.