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Kabine toplantısı başladı! Bu iller için kırmızı alarm! Seyahat yasağı gelebilir...

Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de başladı. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Bilim Kurulu tavsiyesi sonrasında bazı illere seyahat yasağı gelebileceği ifade ediliyor. Milyonlarca vatandaş, "Kabine toplantısından hangi kararlar çıkacak? Yasaklar geri mi gelecek? Hangi illerde yasaklar olacak?" sorularının cevaplarını merak ediyor. Konu hakkında detaylar haberimizde yer alacak. İşte, hangi illerde yasaklar olacak?

Giriş Tarihi: 29.03.2021 19:26 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 19:26
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Kabine toplantısı başladı! Bu iller için kırmızı alarm! Seyahat yasağı gelebilir...

Kabine toplantısı başladı. Bu iller için kırmızı alarm. Seyahat yasağı gelebilir. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Başka Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Uzmanlar ve Bilim Kurulu üyeleri üçüncü dalganın henüz pik yapmadığını ifade ederken, kurallara uyulması yönünde çağrılarını yineliyor. Toplantıdan çıkacak kararlar ise milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıda sunum yapması bekleniyor. Ayrıca vaka sayılarının fazla olması nedeniyle seyahat yasağının da gelebileceği ifade ediliyor.

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Kabine toplantısı başladı! Bu iller için kırmızı alarm! Seyahat yasağı gelebilir...

SEYAHAT YASAĞI GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşündüğünü belirterek, "Tedbirlere uymamamız hâlinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" uyarısında bulunmuştu. Öte yandan Bilim Kurulu tavsiyesiyle kırmızı illerde seyahat yasağı da gündemde...

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Kabine toplantısı başladı! Bu iller için kırmızı alarm! Seyahat yasağı gelebilir...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE KALKTI?

Düşük riskli iller olan, Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır illerde şehirler arası yolculuk yasağı kaldırıldı.

Orta riskli iller olan: Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars'ta da sokağa çıkma yasağı kısıtlaması kaldırıldı.

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Kabine toplantısı başladı! Bu iller için kırmızı alarm! Seyahat yasağı gelebilir...

Yüksek riskli iller olan: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli'nde pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek.

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Kabine toplantısı başladı! Bu iller için kırmızı alarm! Seyahat yasağı gelebilir...

Çok yüksek riskli iller olan: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman'da da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir müddet daha pazar günü devam edecek.