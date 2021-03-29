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Kabine toplantısı başladı! Bu iller için kırmızı alarm! Seyahat yasağı gelebilir...
Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de başladı. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Bilim Kurulu tavsiyesi sonrasında bazı illere seyahat yasağı gelebileceği ifade ediliyor. Milyonlarca vatandaş, "Kabine toplantısından hangi kararlar çıkacak? Yasaklar geri mi gelecek? Hangi illerde yasaklar olacak?" sorularının cevaplarını merak ediyor. Konu hakkında detaylar haberimizde yer alacak. İşte, hangi illerde yasaklar olacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2021 19:26 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 19:26
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