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17 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat okullar kademeli olarak açılacak mı? Yüz yüze eğitim... MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat okullar kademeli olarak açılacak mı? Yüz yüze eğitim...
Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama takvimi sonrasında okulların ne zaman açılacağı sorusunun yanıtı yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu akşam katıldığı televizyon programında yüz yüze eğitime yönelik açıklamalarda bulundu. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat okullar kademeli olarak açılacak mı? Yüz yüze eğitim...
Giriş Tarihi: 17.01.2021 22:06 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 22:06
Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat okullar kademeli olarak açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yeniden yüz yüze eğitime başlama takvimi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, ''15 Şubat'ta okulları kademeli açmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Hal böyle olunca veliler ve öğrenciler gözlerini yüz yüze eğitime başlama tarihine çevirdi. İşte, okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat okullar kademeli olarak açılacak mı? Yüz yüze eğitim...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Yüz yüze eğitim başlayacak mı?" sorusuna yanıt verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihle ilgili yaptığı açıklamasında ''15 Şubat'ta okulları kademeli açmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:
Şu an açılsın noktasında ciddi bir beklenti var ama bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı.
Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.
Dünyada tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı okula gitmesinin pek mümkün olmadığını görüyoruz. Küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Yine kademeli bir sistem ile başlatabiliriz.