MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat okullar kademeli olarak açılacak mı? Yüz yüze eğitim...

Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama takvimi sonrasında okulların ne zaman açılacağı sorusunun yanıtı yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu akşam katıldığı televizyon programında yüz yüze eğitime yönelik açıklamalarda bulundu. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat okullar kademeli olarak açılacak mı? Yüz yüze eğitim...