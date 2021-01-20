Son dakika: Kafeler ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Şubat'ta yeniden açılacak mı? Restoranlar...

Kafeler ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin işe yaramasının ardından kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Ayrıca paket servis ve gel al sistemine devam eden kafe ve restoranların yeniden ne zaman açılacağı son günlerinde gündeminde ilk sırada yer alıyor. İşte, kafeler ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Şubat'ta yeniden açılacak mı? Restoranlar...