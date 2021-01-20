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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kafeler ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Şubat'ta yeniden açılacak mı? Restoranlar... Son dakika: Kafeler ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Şubat'ta yeniden açılacak mı? Restoranlar...
Kafeler ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin işe yaramasının ardından kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Ayrıca paket servis ve gel al sistemine devam eden kafe ve restoranların yeniden ne zaman açılacağı son günlerinde gündeminde ilk sırada yer alıyor. İşte, kafeler ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Şubat'ta yeniden açılacak mı? Restoranlar...
Giriş Tarihi: 20.01.2021 22:32 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 22:32
Son dakika: Kafeler ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Şubat'ta yeniden açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından alınacak kararlara çevrildi. İşte, kafeler ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Şubat'ta yeniden açılacak mı? Restoranlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER, RESTORANLAR VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ayı itibarıyla, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan veya herhangi bir resmi kurumdan açıklama gelmedi. Ancak, bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısı öncesi bazı kulis bilgileri var.
"KADEME KADEME KALDIRACAĞIZ!"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede uygulamaya konulan kısıtlamaların kademe kademe azaltılacağını söyledi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:
Bu soruna kalıcı çare bulana kadar hayatımızı kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Temizlik, maske ve mesafe bu tedbirlerin başında geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız.
Her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır. Salgınla mücadelede önemli bir husus da aşı çalışmalarıdır. Türkiye dünyadaki aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini yakinen takip etmektedir. Halihazırda Çin menşeili aşıyı ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi.