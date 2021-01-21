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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Jandarma uzman erbaş başvuru ekranı: 2021 uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir? Kadro dağılımı nasıl olacak? Jandarma uzman erbaş başvuru ekranı: 2021 uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir? Kadro dağılımı nasıl olacak? Jandarma uzman erbaş alımı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl bazı personel ve memur alımları yapılmamıştı. Bu süreçte en çok merak edilenlerden biri de Jandarma uzman erbaş alımı oldu. 2021 yılında gerçekleştirilmesi beklenen 5 bin Jandarma uzman erbaş alımı için başvurular bugün başladı. Uzman erbaş başvuru şartları ve kadro dağılımı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Giriş Tarihi: 21.01.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 09:00
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin uzman erbaş alımı için ilan yayımlandı. Farklı branşlarda yapılacak uzman erbaş alımının detayları merak ediliyor. Bugün itibarıyla başvuru yapabilecek adayların belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Peki, 2021 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir? Kadro dağılımı nasıl olacak? Başvuru nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı ve merak edilen her şey...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
2021 yılı Jandarma uzman erbaş alımı için başvurular 21-31 Ocak 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından yapabilecekler.
KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Jandarma Genel Komutanlığına 3.770'i Jandarma (Komando-Asayiş), 925'iLojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14'ü At Bakıcısı, 13'ü Bot Serdümeni, 10'u Havacılık, 3'ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecek.
BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak, Jandarma branşından (Komando-Asayiş) başvuru yapacak adaylarda en az Ortaöğretim (Lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, tüm lise, ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer branşlar için ise Tablo-6' da belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı aranacaktır.
c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) - 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış
olmak,
d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,