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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Dershaneler, kurslar ne zaman açılacak? Özel eğitim, okul kursları ne zaman açılıyor? Son dakika: Dershaneler, kurslar ne zaman açılacak? Özel eğitim, okul kursları ne zaman açılıyor?
Dershaneler, kurslar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamasına göre; dershaneler ve özel eğitim kurumları için yüz yüze eğitim kararı alındı. İllere gönderilen yazı sonrasında koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimine ara verilen kurumlara müjdeli haber geldi. İşte, dershaneler, kurslar ne zaman açılacak? Özel eğitim, okul kursları ne zaman açılıyor?
Giriş Tarihi: 20.01.2021 21:49 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 21:49
Dershaneler, kurslar ne zaman açılacak? Özel eğitim, okul kursları ne zaman açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci eğitim hayatında destek alarak gelişimlerini sürdürdüğü dershane ve kursların yeniden ne zaman açılacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime geçici süreliğine ara verilmişti. MEB tarafından gelen son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, dershaneler, kurslar ne zaman açılacak? Özel eğitim, okul kursları ne zaman açılıyor?
GALERİ DEVAM EDİYOR DYK YÜZ YÜZE EĞİTİM TARİHİ...
Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocakta başlayacak
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'tan itibaren başlatılacağı bildirildi.
Bakanlıktan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları ile özel öğretim kurslarındaki yüz yüze eğitime ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen iki ayrı yazı illere gönderildi.
Buna göre, resmi okullarda eğitim alan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12. sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başlatılacak.
Kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek, bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.