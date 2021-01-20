Son dakika: Dershaneler, kurslar ne zaman açılacak? Özel eğitim, okul kursları ne zaman açılıyor?

Dershaneler, kurslar ne zaman açılacak? Özel eğitim, okul kursları ne zaman açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci eğitim hayatında destek alarak gelişimlerini sürdürdüğü dershane ve kursların yeniden ne zaman açılacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime geçici süreliğine ara verilmişti. MEB tarafından gelen son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, dershaneler, kurslar ne zaman açılacak? Özel eğitim, okul kursları ne zaman açılıyor?