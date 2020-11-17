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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kafeler ve kahvehaneler kapanacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler yeniden kapanıyor mu? Kabine kararları... Son dakika: Kafeler ve kahvehaneler kapanacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler yeniden kapanıyor mu? Kabine kararları... Son dakika... Kafeler kahvehaneler yeniden kapanacak mı? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle bir takım önlemler alınıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kritik kabine toplantısı başladı. Toplantıda mücadelede alınabilecek ilave tedbirler de değerlendirilecek. Peki, kafeler ve kahvehaneler kapanacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler yeniden kapanıyor mu? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 17.11.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 16:30
Son dakika... Kafeler ve kıraathaneler yeniden kapanacak mı? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında artış görülüyor. 3 binin üzerine çıkan vakaların ardından yurt genelinde bir takım önlemler alınmaya başlandı. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından bazı kısıtlamaların alınıp alınmayacağı merak ediliyordu. Bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından detaylar belli olacak. Peki, kafeler ve kahvehaneler kapanacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler yeniden kapanıyor mu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÇAY BAHÇESİ, KIRAATHANELER VE KAFELER KAPANACAK MI?
Saat 15.30'da başlayan Kabine toplantısının ardından alınacak yeni tedbirler belli olacak. Başkan Erdoğan'ın akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor. Çay bahçesi, kafeler ve kıraathanelerin yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
Bilim Kurulu tarafından eğlence mekanları ve kıraathanelerin tamamen kapatılması, restoranların tamamen paket servise geçmesi, okulların tatilinin uzatılması, bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı, şehirler arası seyahat yasağının yeniden uygulanması yönünde tavsiyelerin Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda Kovid-19'un yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını bildirdi.
Bakan Koca,
"(Kovid-19) Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı. Son aylarda tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bilim Kurulunda (Kovid-19) artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu. AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ SIKI TEDBİRLER, KOVİD-19 SALGINININ ETKİSİNİ KIRIYOR
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yazın ardından tüm Avrupa'da etkisini artırmasıyla ülkelerin aldığı sıkı tedbirler, olumlu sonuçlar vermeye başladı.
Sokağa çıkma yasağı, toplanma kısıtlamaları, maske zorunluluğu, işletmelerin kapatılması ve evden çalışma gibi tedbirlere başvurulan birçok Avrupa ülkesinde son dönemde yeni vaka sayılarında düşüş gözlendi.
Salgının ikinci dalgasından en fazla etkilenen ülkelerden Fransa'da, 6 Kasım'da 60 bin 486 yeni vaka ile salgının başından beri Avrupa'daki en yüksek günlük artış kaydedilirken, son bir haftada yeni vaka sayılarında yüzde 16 düşüş gözlendi.
Dün vaka sayısının 9 bin 406 olarak açıklandığı ülkede, uzun bir aradan sonra ilk kez günlük vaka sayısı 10 binin altına indi.