Salgının ikinci dalgasından en fazla etkilenen ülkelerden Fransa'da, 6 Kasım'da 60 bin 486 yeni vaka ile salgının başından beri Avrupa'daki en yüksek günlük artış kaydedilirken, son bir haftada yeni vaka sayılarında yüzde 16 düşüş gözlendi.

Dün vaka sayısının 9 bin 406 olarak açıklandığı ülkede, uzun bir aradan sonra ilk kez günlük vaka sayısı 10 binin altına indi.