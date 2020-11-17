Başkan Erdoğan resmen açıkladı: Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? YÖK ile üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Sorusunun yanıtı binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Kabine toplantısında ele alınacak konulardan birisi de üniversitelerin açılış tarihi olacak. Öğrenciler ve veliler Başkan Erdoğan'ın canlı yayında yapacağı son dakika açıklamasını bekliyor. Okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasının ardından gözler üniversitler için alınacak karara çevrilmişti. 23 Kasım'da üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? YÖK ile üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?