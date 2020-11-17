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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan resmen açıkladı: Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? YÖK ile üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Başkan Erdoğan resmen açıkladı: Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? YÖK ile üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Sorusunun yanıtı binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Kabine toplantısında ele alınacak konulardan birisi de üniversitelerin açılış tarihi olacak. Öğrenciler ve veliler Başkan Erdoğan'ın canlı yayında yapacağı son dakika açıklamasını bekliyor. Okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasının ardından gözler üniversitler için alınacak karara çevrilmişti. 23 Kasım'da üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? YÖK ile üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 17.11.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 16:35
Üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? YÖK ile üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alan konu hakkında yapılacak açıklamalar bekleniyor. Kasım ayının ilk günlerinde üniversiteler hakkında alınacak karar yakından takip edilirken, bugün yapılan Kabine toplantısında çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar sonrasında üniversiteler bu ay açılacak, açılmayacak mı? Toplantıdan çıkacak kararlar ahaber.com.tr'de yer alacak. İşte, YÖK ile üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin açılış tarihine ilişkin araştırmalar son günlerde epey hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş kararı sonrası "Üniversiteler ne zaman açılacak?" milyonlarca kişi sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda konuyla ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti…
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti.
Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin "uzaktan eğitim" yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.
Son yaşanan gelişmelerin ardından, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih netleşmedi. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.