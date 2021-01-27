Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Mekanlar...

Öte yandan, rakamlardaki düşüle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanabileceği ve hafta sonu ise saat 20.00'den sabah saat 05.00'e kadar kısıtlama saatlerinde değişikliğe gidilmesi yönünde öngörüler de bulunuyor. Ancak hemen belirtelim ki henüz bu ihtimallerle ilgili resmi bir açıklama ya da karar bulunmuyor.