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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Mekanlar... Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Mekanlar...
Yasaklar ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı son saatlerin en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında tedbirlerde esneme olup olmayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere sokağa çıkma kısıtlaması ve mekanların kapalı olma durumu devam ediyor. Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanacak Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak? Kısıtlamalarda esneme olacak mı? Mekanlar...
Giriş Tarihi: 27.01.2021 18:39
Yasaklar ne zaman kalkacak? Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gözler 27 Ocak tarihinde gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin işe yaraması neticesinde kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı müjdesini verdi. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak? Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Mekanlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir önceki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede uygulamaya konulan kısıtlamaların kademe kademe azaltılacağını söyledi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI KALKACAK MI?
Başta Bilim Kurulu üyeleri olmak üzere konun uzmanları ise kısıtlamaların kalkması için vaka sayılarında azami olarak günlük binin altına inilmesi gerektiğini söylüyor.
Öte yandan, rakamlardaki düşüle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanabileceği ve hafta sonu ise saat 20.00'den sabah saat 05.00'e kadar kısıtlama saatlerinde değişikliğe gidilmesi yönünde öngörüler de bulunuyor. Ancak hemen belirtelim ki henüz bu ihtimallerle ilgili resmi bir açıklama ya da karar bulunmuyor.
KAFERLER AÇILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe ve restoranlara yönelik kısıtlamalarla ilgili ise şunları söyledi:
Kabine toplantımızda bunu ele alacağız. Endişelerimiz var. Sıkı tutacağız deseler de sıkı tutmuyorlar. Başarı bir süreç var, bunu tersine çevirmek istemiyoruz. Elimize gelen verilere bakarız gerekirse bir esneme yaparız.