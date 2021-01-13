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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-18 Ocak'ta yeniden açılacak mı? Son dakika: Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-18 Ocak'ta yeniden açılacak mı?
Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş kısıtlamalar kapsamında paket servisi hizmeti veren kafe, restoran ve lokanların açılış tarihi merak ediliyor. Her hafta düzenlenen Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında alınacak kararlar gündemin ilk sırasında yer alıyor. Sosyal medyada mekanları 15 Ocak'ta yeniden açılacağı iddiası yer alıyor. İşte, kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-18 Ocak'ta yeniden açılacak mı?
Giriş Tarihi: 13.01.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 16:14
Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-18 Ocak'ta yeniden açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafeler paket servis ve gel sistemi üzerinden hizmet vermeye devam ediyor. Kafeler, restoranlar ve lokantaları açılacağı tarih işletmeciler ve vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama takviminin devreye girmesinin ardından mekanların ne zaman açılacağı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15-18 Ocak'ta yeniden açılacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFE, RESTORAN VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2021 yılının ilk kabine toplantısı 11 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşılama çalışmalarının Perşembe-Cuma günü başlayacağının müjdesini verirken koronavirüs yasakları ile ilgili ise bu yasakları kademeli olarak kaldıracağız ancak şu an vaka ve can kaybı sayıları tam olarak istediğimiz düzeyde değil açıklamasında bulundu.
Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabileceksiniz...
Alınan tedbirler ile birlikte gözle görülür bir düşüşün yaşandığı vaka ve can kaybı sayıların tablonun bundan bir ay öncesine göre çok daha iyi bir durumda olduğunu ifade etti. Kafe, lokanta ve restoranların aşılamanın bu hafta içerisinde başlıyacağı göz önünde bulundurulursa ilerleyen süreçte Şubat ayında yasakların kademeli olarak kaldırılabileceği Bilim Kurulu üyesi tarafından öngörülmüştü.
RESTORANLAR, KAFELER, LOKANTALAR OCAK'TA AÇILIYOR MU?
Son günlerde 15 Ocak tarihinde kafe, restoran gibi mekanların normalleşerek açılabilecekleri haberleri ortaya atıldı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu kısıtlamalar devam ediyor ve söz konusu sosyal alanların ocak ayında açılmasına yönelik yeni bir karar alınmış değil.
Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.