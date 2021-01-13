Alınan tedbirler ile birlikte gözle görülür bir düşüşün yaşandığı vaka ve can kaybı sayıların tablonun bundan bir ay öncesine göre çok daha iyi bir durumda olduğunu ifade etti. Kafe, lokanta ve restoranların aşılamanın bu hafta içerisinde başlıyacağı göz önünde bulundurulursa ilerleyen süreçte Şubat ayında yasakların kademeli olarak kaldırılabileceği Bilim Kurulu üyesi tarafından öngörülmüştü.