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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bu hafta sonu yasak var mı? 16-17 Ocak 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar Son dakika: Bu hafta sonu yasak var mı? 16-17 Ocak 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var m? Koronavirüs vaka sayısında görülen düşüş sonrası kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyordu. Başkan Erdoğan, vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte kısıtlamaların kademeli olarak azaltılacağını söyledi. Hafta sonları kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 16-17 Ocak 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 13.01.2021 12:04
Son dakika.. 16-17 Ocak'ta yasak var mı? Yaklaşık bir yıldır mücadele ettiğimiz yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bugüne kadar bir takım önlemler alındı. Son olarak hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırılmıştı. Bu kısıtlamanın bu hafa sonu devam edip etmeyeceği konusunda araştırmalar başladı. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 16-17 Ocak 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 16-17 OCAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların esnetilmesi konusunda detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak. Buna göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ikinci bir duyuruya kadar devam edecek. 8 Ocak 2021 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamalara yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Salgın tedbirlerinin, faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı, kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır."
Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.