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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Kısıtlamalar kalkacak mı? Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Kısıtlamalar kalkacak mı? Son dakika... Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceğini merak eden vatandaşlar, Bilim Kurulu toplantısının yapılacağı tarihi araştırmaya başladılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklama ile uzun bir aradan sonra günlük hasta sayısının 1000'in altına indiğini duyurdu. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Kısıtlamalar kalkacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 13.01.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 17:11
Son dakika haberi... Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Son zamanlarda artan vaka sayısı nedeniyle yurt genelinde bazı tedbirler hayata geçirilmeye başlandı. Alınan tedbirler sonucunda vaka sayısında ciddi düşüş yaşandı. Uzun bir aranın ardından günlük hafta sayısı 1000'in altına düştü. Şimdi ise gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Kısıtlamalar kalkacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 18.00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika açıklaması ile günlük hasta sayısının 1000'in altına düştüğünü duyurdu. Bakan Fahrettin Koca, şunları kaydetti:
"Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1000'in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz." HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK? KISITLAMALAR...
Hemen şunu belirtelim ki, hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı dahil tüm kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği henüz bilinmiyor.Başkan Erdoğan, salgının seyrine göre kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağını bildirdi. İlerleye günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında bu konu yeniden gündeme gelecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KISITLAMA' AÇIKLAMASI
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kısıtlamalar ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Bu kazanımları korumak ve daha ileriye taşımak için 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Salgın tedbirlerinin, faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı, kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır."