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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Flaş açıklama: AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kopya çekenlerin... Flaş açıklama: AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kopya çekenlerin...
AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen İktisat ve İşletme Fakültesi sınavları bu gece sona erecek. Sınavların bitmesine kısa süre kalan AÖF güz dönemi sınav sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında kopya çeken öğrenciler hakkında uyarı geldi İşte, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kopya çekenlerin...
Giriş Tarihi: 25.01.2021 22:41 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 22:41
AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi sınav sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullarını açıktan 2 yıllık ve 4 yıllık olarak tamamlamaya çalışan öğrenciler güz dönemi fınal sınavlarında ter döküyor. Sınav süresi bu gece 00:00 saatinde sona erecek. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi sınavlarında ter döken öğrencilere sınav başına 30 soru ve 40 dakika süre tanındı. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için gözlerini Anadolu Üniversitesine çevirdi. İşte, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kopya çekenlerin...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi.
12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Öğrenciler sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden sorgulayabildiler.
AÖF SINAVLARI BUGÜN SONA ERİYOR
Kurum tarafından yapılan açıklamada, '23-24-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen Dönem Sonu Sınavları için bugün son gün! Sınavlarınıza bugün saat 23.59'a kadar https://esinav.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.' denildi.