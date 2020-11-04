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Haberler Galeri Son dakika: Kafeler kapanacak mı? Lokanta, restoran, çay bahçesi kaça kadar açık olacak? Saat kaçta kapanıyor?

Son dakika: Kafeler kapanacak mı? Lokanta, restoran, çay bahçesi kaça kadar açık olacak? Saat kaçta kapanıyor?

Son dakika... Kafeler ve restoranlar saat kaça kadar açık olacak? Koronavirüs salgını sonrası kontrollü normal hayata geçiş ile geçici olarak kapanan restoran, kafe, çay bahçesi gibi işletmeler yeniden hizmet vermeye başlamıştı. Son zamanlarda vaka sayısında görülen artış nedeniyle yeni tedbirler alındı. Peki, kafeler kapanacak mı? Lokanta, restoran, çay bahçesi kaça kadar açık olacak? Mekanlar saat kaçta kapanıyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.11.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 10:12
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Son dakika: Kafeler kapanacak mı? Lokanta, restoran, çay bahçesi kaça kadar açık olacak? Saat kaçta kapanıyor?

Son dakika... Kafe, restoran ve çay bahçesi çalışma saatleri nasıl olacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmeler yeniden faaliyete geçmişti.Ancak son zamanlarda görülen vaka artışı nedeniyle kabineden yeni tedbir kararları çıktı.Bu gelişmelerin ardından mekanların çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, kafeler kapanacak mı? Lokanta, restoran, çay bahçesi kaça kadar açık olacak? Mekanlar saat kaçta kapanıyor? İşte ayrıntılar...

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Son dakika: Kafeler kapanacak mı? Lokanta, restoran, çay bahçesi kaça kadar açık olacak? Saat kaçta kapanıyor?

MEKANLAR KAPANACAK MI?

Başkan Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, tüm iş yerleri belirli saatler aralığında hizmet verebilecek. Mekanlar tamamen kapanmayacak, sadece saat sınırlaması getirildi.

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Son dakika: Kafeler kapanacak mı? Lokanta, restoran, çay bahçesi kaça kadar açık olacak? Saat kaçta kapanıyor?

KAFE, LOKANTA, RESTORAN, ÇAY BAHÇESİ SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan yeni tedibrlere göre, paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet cafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecek.

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Son dakika: Kafeler kapanacak mı? Lokanta, restoran, çay bahçesi kaça kadar açık olacak? Saat kaçta kapanıyor?

BURSA'DA 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETİRİLDİ

Bursa Valilğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.

Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada, "İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Son dakika: Kafeler kapanacak mı? Lokanta, restoran, çay bahçesi kaça kadar açık olacak? Saat kaçta kapanıyor?

Açıklamada ayrıca, karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği aktarıldı.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği belirtilen açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı ifade edildi.