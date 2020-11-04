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Son dakika: Kafeler kapanacak mı? Lokanta, restoran, çay bahçesi kaça kadar açık olacak? Saat kaçta kapanıyor?
Son dakika... Kafeler ve restoranlar saat kaça kadar açık olacak? Koronavirüs salgını sonrası kontrollü normal hayata geçiş ile geçici olarak kapanan restoran, kafe, çay bahçesi gibi işletmeler yeniden hizmet vermeye başlamıştı. Son zamanlarda vaka sayısında görülen artış nedeniyle yeni tedbirler alındı. Peki, kafeler kapanacak mı? Lokanta, restoran, çay bahçesi kaça kadar açık olacak? Mekanlar saat kaçta kapanıyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 04.11.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 10:12
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