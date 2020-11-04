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Kabine toplantısı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mi? İşte yeni kısıtlamalar
Son dakika... Mekanlar kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürüyor. İzmir depremi ve salgın gelişmelerini görüşmek üzere toplanan kabinenin ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yeni kısıtlamaları duyurdu. Peki, mekanlar kapanacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte yeni kısıtlamalar...
Giriş Tarihi: 04.11.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 09:43
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