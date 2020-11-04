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Kabine toplantısı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mi? İşte yeni kısıtlamalar

Son dakika... Mekanlar kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürüyor. İzmir depremi ve salgın gelişmelerini görüşmek üzere toplanan kabinenin ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yeni kısıtlamaları duyurdu. Peki, mekanlar kapanacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte yeni kısıtlamalar...

Giriş Tarihi: 04.11.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 09:43
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Kabine toplantısı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mi? İşte yeni kısıtlamalar

Son dakika... Mekanlar kapanacak mı? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan millete seslendi. Erdoğan koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bu gelişmelerin ardından hangi kısıtlamaların uygulanacağı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, mekanlar kapanacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mi? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine toplantısı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mi? İşte yeni kısıtlamalar

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması şu anda düşünülmüyor. Konu ile ilgili Bakan Koca son yaptığı açıklamada, "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır. (Sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması) Şu an böyle bir kısıtlama düşünmüyoruz. Özellikle alınması ve uyulması gereken tedbirlere uyum gösterme noktasında bir kararlılık içerisinde olursa biz bunun üstesinden geliriz." dedi.

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Kabine toplantısı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mi? İşte yeni kısıtlamalar

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebileceği haberinin asılsız olduğunu belirtmişti.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Reuters kaynaklı "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."

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Kabine toplantısı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mi? İşte yeni kısıtlamalar

MEKANLAR KAPANACAK MI?

Başkan Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, tüm iş yerleri belirli saatler aralığında hizmet verebilecek. Mekanlar tamamen kapanmayacak, sadece saat sınırlaması getirildi.

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Kabine toplantısı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mi? İşte yeni kısıtlamalar

MEKANLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan yeni tedibrlere göre, paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet cafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecek.