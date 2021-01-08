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KPSS ile birçok kadroya 1772 sözleşmeli personel alınacak! İçişleri Bakanlığı kadro dağılımı şartlar ve ücretler...
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, 2021 yılında 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında istihdam edilecek 1772 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İlanın yayımlanmasının ardından başvuru şartları ve alımlara ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Söz konusu personel alımına ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı kadro dağılımı şartlar ve ücretler nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.01.2021 16:35
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