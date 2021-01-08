08 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KPSS ile birçok kadroya 1772 sözleşmeli personel alınacak! İçişleri Bakanlığı kadro dağılımı şartlar ve ücretler...

KPSS ile birçok kadroya 1772 sözleşmeli personel alınacak! İçişleri Bakanlığı kadro dağılımı şartlar ve ücretler...

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, 2021 yılında 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında istihdam edilecek 1772 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İlanın yayımlanmasının ardından başvuru şartları ve alımlara ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Söz konusu personel alımına ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı kadro dağılımı şartlar ve ücretler nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.01.2021 16:35
  • 1
  • 19
KPSS ile birçok kadroya 1772 sözleşmeli personel alınacak! İçişleri Bakanlığı kadro dağılımı şartlar ve ücretler...

Son dakika... İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görev yapacak personel, avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli olarak istihdam edilecek. Başvuru ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı kadro dağılımı şartlar ve ücretler nedir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
KPSS ile birçok kadroya 1772 sözleşmeli personel alınacak! İçişleri Bakanlığı kadro dağılımı şartlar ve ücretler...

BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri, 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar; İçişleri Bakanlığı'nın www.icisleri.gov.tradresli internet sitesinde yer alan lisans mezunları için "2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na, ön lisans mezunları için "2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na lise mezunları için "2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na KPSS (B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek başvuru linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler.

  • 3
  • 19
KPSS ile birçok kadroya 1772 sözleşmeli personel alınacak! İçişleri Bakanlığı kadro dağılımı şartlar ve ücretler...

BAŞVURU GENEL ŞARTLAR NEDİR?


1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

  • 4
  • 19
KPSS ile birçok kadroya 1772 sözleşmeli personel alınacak! İçişleri Bakanlığı kadro dağılımı şartlar ve ücretler...

(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

  • 5
  • 19
KPSS ile birçok kadroya 1772 sözleşmeli personel alınacak! İçişleri Bakanlığı kadro dağılımı şartlar ve ücretler...

3- ÖSYM tarafından 2020yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60(altmış)ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ileya da ilile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5- Kamu kurum ve kuruluşlarında "4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında"tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)