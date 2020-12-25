Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 5 Ocak'ta açılıyor mu?

Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında mekanların yeniden açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Paket servis yapamayan bazı kafe ve restoranlarda kısıtlama kapsamında kapatılmıştı. Mekanların açılması için açıklama bekleyenler İçişleri Bakanlığı genelgelerini yakından takip ediyor. İşte, Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 5 Ocak'ta açılıyor mu?