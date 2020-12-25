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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 5 Ocak'ta açılıyor mu? Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 5 Ocak'ta açılıyor mu?
Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında mekanların yeniden açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Paket servis yapamayan bazı kafe ve restoranlarda kısıtlama kapsamında kapatılmıştı. Mekanların açılması için açıklama bekleyenler İçişleri Bakanlığı genelgelerini yakından takip ediyor. İşte, Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 5 Ocak'ta açılıyor mu?
Giriş Tarihi: 25.12.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 17:03
Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 5 Ocak'ta açılıyor mu? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile paket servisi yapabilen kafeler açık kalırken, diğerleri kısıtlamalar kapsamında kapatılmıştı. Bulaşma riski olduğu için mekanlar yeni tedbirler kapsamında kapatıldı. Son günlerde günlük koronavirüs vaka sayılarında yaşanan azalma sonrasında mekanların yeniden açılıp açılmayacağı merak edilliyor. İşte, Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 5 Ocak'ta açılıyor mu?
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafelerin 5 Ocak'ta açılacağı iddiası gündemde yer alırken, konu ile ilgili henüz İçişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama gelmedi. Koronavirüs vaka sayısının durumuna göre, kafe, restoran ve lokantaların durumunun netleşmesi bekleniyor.
KAFE, RESTORAN VE LOKANTALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;