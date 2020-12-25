Heyecanla bekleniyor! DHBT sınavı ne zaman yapılacak? 2020 KPSS DHBT iptal mi oldu? Yeni sınav tarihi belli oldu mu?

DHBS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS DHBT başvuruları 6-16 Kasım tarihleri arasında alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle ÖSYM sınavlarının tarihleri ertelenmişti. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde KPSS oturumlarına katılan adaylardan, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorunda olan adaylar, yeni sınav tarihini araştırıyor. Peki, DHBT sınavı ne zaman yapılacak? 2020 KPSS DHBT iptal mi oldu? Yeni sınav tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 16:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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