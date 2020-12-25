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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Heyecanla bekleniyor! DHBT sınavı ne zaman yapılacak? 2020 KPSS DHBT iptal mi oldu? Yeni sınav tarihi belli oldu mu? Heyecanla bekleniyor! DHBT sınavı ne zaman yapılacak? 2020 KPSS DHBT iptal mi oldu? Yeni sınav tarihi belli oldu mu? DHBS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS DHBT başvuruları 6-16 Kasım tarihleri arasında alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle ÖSYM sınavlarının tarihleri ertelenmişti. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde KPSS oturumlarına katılan adaylardan, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorunda olan adaylar, yeni sınav tarihini araştırıyor. Peki, DHBT sınavı ne zaman yapılacak? 2020 KPSS DHBT iptal mi oldu? Yeni sınav tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 25.12.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 16:24
DHBT ne zaman? 2020 yılına ilişkin KPSS DHBT sınavına başvurular geçtiğimiz ay tamamlandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınava ilişkin detaylar merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa atanacaklarda aradığı puanın elde edilmesi için gerçekleştirilen DHBT'nin sınav tarihi koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Peki, DHBT sınavı ne zaman yapılacak? 2020 KPSS DHBT iptal mi oldu? Yeni sınav tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Daha önce 27 Aralık'ta yapılması planlanan DHBT sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Yeni sınav tarihi henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
Sınav konuları:
Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT - 1) temel din bilgisi sorularından oluşacak ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacak.
Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:
a) İslam İnanç Esasları
b) İslam İbadet Esasları c) Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi) d) Siyer e) İslam Ahlakı
İkinci 20 soru (DHBT - 2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecek. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacak.
Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:
a) Tefsir
b) Fıkıh c) Hadis d) Akaid ve Kelam e) İslam Tarihi f) Dinler ve Mezhepler Tarihi g) Dini Hitabet
DHBT'de yer alan Kur'an-ı Kerim metinleri ve mealleri "Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın No: 86/A, ISBN: 978 - 975 - 389 - 081 - 6, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali" isimli kaynaktan alınacak.
DHBT NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?
KPSS DHBT, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa atanacaklarda aradığı puanın elde edilmesi için gerçekleştiriliyor.
DHBT 'ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabilecekler. Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorunda.
Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS'ye girmeleri ve KPSS'de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmekte.