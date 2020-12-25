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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri AÖL son dakika açıklaması: AÖL sınavı nasıl, online mı olacak? Açık Lise sınavı ne zaman? Takvim... AÖL son dakika açıklaması: AÖL sınavı nasıl, online mı olacak? Açık Lise sınavı ne zaman? Takvim...
AÖL sınavı nasıl, online mı olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5-6 Aaralık tarihinde yapılması beklenen AÖL 1. dönem sınavları açıklama ile ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde sınavların ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. İşte, AÖL sınavı nasıl, online mı olacak? Açık Lise sınavı ne zaman? Takvim...
Giriş Tarihi: 25.12.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 17:31
AÖL sınavı nasıl, online mı olacak? Açık Lise sınavı ne zaman? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait Açık Lise sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Açık lise sınavları ne zaman, online mı olacak sorularını araştırıyor. İşte, AÖL sınavı nasıl, online mı olacak? Açık Lise sınavı ne zaman? Takvim...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi son günlerde epey araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. " İfadeleri kullanıldı
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK? 2020 2021 AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
AÖL sınav tarihleri henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı: 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. Konuya yönelik bilgi geldikçe haberimizde yer alacaktır.
AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerleri genellikle sınavdan birkaç gün önce açıklanıyor.
AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir.