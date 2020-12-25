AÖL son dakika açıklaması: AÖL sınavı nasıl, online mı olacak? Açık Lise sınavı ne zaman? Takvim...

AÖL sınavı nasıl, online mı olacak? Açık Lise sınavı ne zaman? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait Açık Lise sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Açık lise sınavları ne zaman, online mı olacak sorularını araştırıyor. İşte, AÖL sınavı nasıl, online mı olacak? Açık Lise sınavı ne zaman? Takvim...