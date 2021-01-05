Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15,16,17,18 Ocak'ta açılıyor mu?

Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15,16,17,18 Ocak'ta açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, sadece paket servis ve gel al şeklinde hizmet veren mekanların yeniden açılacağı iddiası gündeme geldi. Her hafta düzenlenen Kabine ve Bilim Kurulu toplantıları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar kafeler, kahvehaneler ve lokantaların açılış tarihini merak ediyor. İşte, kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15,16,17,18 Ocak'ta açılıyor mu?