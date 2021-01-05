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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15,16,17,18 Ocak'ta açılıyor mu? Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15,16,17,18 Ocak'ta açılıyor mu?
Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaları devam ediyor. Vaka sayılarında yaşanan azalma sonrasında kısıtlamaların kalkacağı iddiası gündeme geliyor. Kafe ve restoranların açılma tarihleride gündeme gelmeye başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelgeler yakından takip ediliyor. İşte, kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15,16,17,18 Ocak'ta açılıyor mu?
Giriş Tarihi: 05.01.2021 20:28
Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15,16,17,18 Ocak'ta açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, sadece paket servis ve gel al şeklinde hizmet veren mekanların yeniden açılacağı iddiası gündeme geldi. Her hafta düzenlenen Kabine ve Bilim Kurulu toplantıları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar kafeler, kahvehaneler ve lokantaların açılış tarihini merak ediyor. İşte, kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15,16,17,18 Ocak'ta açılıyor mu?
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ayı itibariyle, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan açıklama gelmedi.
RESTORANLAR, KAFELER, LOKANTALAR OCAK'TA AÇILIYOR MU?
Son günlerde 15 Ocak tarihinde kafe, restoran gibi mekanların normalleşerek açılabilecekleri haberleri ortaya atıldı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu kısıtlamalar devam ediyor ve söz konusu sosyal alanların ocak ayında açılmasına yönelik yeni bir karar alınmış değil.
Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;