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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB 500 bin tablet başvuru formu: Ücretsiz tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? O tarihten itibaren... MEB 500 bin tablet başvuru formu: Ücretsiz tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? O tarihten itibaren...
Ücretsiz tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzaktan eğitim sürecinde MEB tarafından dağıtımı süren tabletlere ulaşmak isteyenler sorgulamalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet dağıtımının 3. faz aşamasına geçildiğini açıkladı. Bakanlık tabletler ile birlikte öğrencilere 25 GB internet verecek. Öğrenciler ve veliler tablet dağıtımı için detayları araştırıyor. İşte, Ücretsiz tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? O tarihten itibaren...
Giriş Tarihi: 05.01.2021 22:15
Ücretsiz tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin sorunsuz şekilde eğitimlerine devam etmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tablet dağıtımı devam ediyor. MEB tarafından ihtiyaç sahibi olan öğrencilere tedarik edilmesi üzerine tablet dağıtımı 3. faz aşamasında. Bakan Selçuk, tablet dağıtımının Ocak ayının sonunda sona ereceğini açıkladı. Tablet bilgisayar dağıtımı için ailelerin gelir durumu ve okul çağındaki kardeş sayısı gibi durumlar esas alınacak. İşte, ücretsiz tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? O tarihten itibaren...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?
Bakan Selçuk tablet dağıtımıyla ilgili şunları ifade etti;
Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha dağıtmış olacağız. Yarın da başlıyoruz. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız.
Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı bulunan öğrenciler için sosyal sorumluluk kapsamındaki desteklere ilave olarak tedarik edilen 50 bin 500 tablet bilgisayar daha 15 ile sevk edildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım süreci devam ediyor. Bu kapsamda, tablet bilgisayarlar, kontrollerin ardından hızla sevkiyat aşamasına alınıyor ve illere ulaştırılıyor.
Bu çerçevede, 15 Aralık'ta dağıtım için 15 ile doğru yola çıkan 50 bin 500 tablet bugün öğrencilere dağıtılmak üzere il müdürlükleri tarafından teslim alındı.
Bu gönderimde Adıyaman'a 2 bin 300, Batman'a 2 bin 600, Diyarbakır'a 3 bin, Gaziantep"e 3 bin, Hakkari'ye 850,