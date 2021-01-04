Son dakika: Bu hafta sonu yasak var mı? 9-10 Ocak 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı mı?

Son dakika... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik elde edilen kazanımları güçlendirmek için 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Vatandaşlar bu hafta sonu da kısıtlamanın olup olmayacağını araştırıyor. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 9-10 Ocak 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 14:54 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 16:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL