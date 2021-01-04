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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bu hafta sonu yasak var mı? 9-10 Ocak 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı mı? Son dakika: Bu hafta sonu yasak var mı? 9-10 Ocak 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı mı? Son dakika... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik elde edilen kazanımları güçlendirmek için 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Vatandaşlar bu hafta sonu da kısıtlamanın olup olmayacağını araştırıyor. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 9-10 Ocak 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 04.01.2021 14:54 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 16:44
Son dakika... 9-10 Ocak'ta sokağa yasağı olacak mı? Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, yılbaşı nedeniyle 28 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında yapıldı. 81 il genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar devam ediyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 9-10 Ocak 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı mı? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR BU HAFTA SONU YASAK VAR MI?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni bir karar alıncaya kadar hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek. Buna göre, 8 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU MARKET, FIRIN, MANAV, KASAP, BALIKÇI AÇIK MI?
Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
FIRIN AÇIK MI?
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.