Son dakika: Kafeler, kahvehane, lokanta, internet kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden açılacak mı? Detaylar...

Kafeler, kahvehane, lokanta, internet kafeler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan mekanların yeniden ne zaman açılacağı merak ediliyor. Vatandaşlar Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısından çıkacak kararları yakından takip ediyor. Bu kapsamda kafeler, lokantalar, kahvehaneler ve internet kafelerin ne zaman açılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kafeler, kahvehane, lokanta, internet kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden açılacak mı? Detaylar...