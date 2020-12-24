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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kafeler, kahvehane, lokanta, internet kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden açılacak mı? Detaylar... Son dakika: Kafeler, kahvehane, lokanta, internet kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden açılacak mı? Detaylar...
Kafeler, kahvehane, lokanta, internet kafeler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan mekanların yeniden ne zaman açılacağı merak ediliyor. Vatandaşlar Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısından çıkacak kararları yakından takip ediyor. Bu kapsamda kafeler, lokantalar, kahvehaneler ve internet kafelerin ne zaman açılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kafeler, kahvehane, lokanta, internet kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden açılacak mı? Detaylar...
Giriş Tarihi: 24.12.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 16:43
Kafeler, kahvehane, lokanta, internet kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde kafeler, kahvehane, lokantalar ve internet kafeler tedbir amaçlı kapatıldı. Lokanta, restoran ve kafeler sadece paket servis hizmeti verme sürecine geçmişti. Vaka sayılarının alacağı son hal karşısında mekanların yeniden açılıp açılmayacağı merak ediliyor. İşte, kafeler, kahvehane, lokanta, internet kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden açılacak mı? Detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER, RESTORANLAR SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?
İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;
Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.
KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafelerin 15 Ocak'ta açılacağı iddiası gündemde yer alırken, konu ile ilgili henüz İçişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama gelmedi. Koronavirüs vaka sayısının durumuna göre, kafe, restoran ve lokantaların durumunun netleşmesi bekleniyor.