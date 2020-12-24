ÖSYM SON DAKİKA: KPSS 3.10 değerlendirme maddesi nedir? KPSS 3.10 maddesi ne anlama geliyor, ne demek?

KPSS için hesaplanabilen birçok puan türü vardır ve siz hesaplanmasını istediğiniz puan türünü etkileyen testlerden en az bir (1) ham puan yapmalısınız. Testi tamamen boş bırakır veya eksi nete düşerseniz puanınız hesaplanmaz.

3.10 maddesi yazısı çıkanlar tercih yapabilecek mi? sorusuna dair ise ÖSYM'den herhangi bir açıklama bulunmuyor.