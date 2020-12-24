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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM SON DAKİKA: KPSS 3.10 değerlendirme maddesi nedir? KPSS 3.10 maddesi ne anlama geliyor, ne demek? ÖSYM SON DAKİKA: KPSS 3.10 değerlendirme maddesi nedir? KPSS 3.10 maddesi ne anlama geliyor, ne demek?
KPSS 3.10 değerlendirme maddesi nedir? Sorusunun yanıtı gündemin ilk sırasında yer alıyor. ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları son dakika olarak açıklandı. Sınav sonucunu öğrenmek isteyen bazı adayların karşısına, 'Kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanlarınız hesaplanmamıştır.' şeklinde açıklamayla karşılaşıyor. Hal böyle olunca adaylar, "KPSS 3.10 değerlendirme maddesi nedir? " sorusunun cevabını araştırmayı sürdürüyor. İşte, KPSS 3.10 maddesi ne anlama geliyor, ne demek?
Giriş Tarihi: 24.12.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 15:57
KPSS 3.10 değerlendirme maddesi nedir? KPSS 3.10 maddesi ne anlama geliyor, ne demek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS ortaöğretim sonunu öğrenmek isteyen adaylar sorgulama işlemini sürdürüyor. Birçok aday ise, 'Kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanlarınız hesaplanmamıştır.' yazısı çıktı. Adaylar konuyla ilgili ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, KPSS 3.10 değerlendirme maddesi nedir? KPSS 3.10 maddesi ne anlama geliyor, ne demek?
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS 3.10 MADDESİ NE DEMEK?
3.10 maddesi sınav değerlendirmelerinin nasıl yapılacağını anlatıyor. Sınavda değerlendirme sürecinde kullanılan KPSS 3.10 maddesi, belirli kriterleri içerisinde barındırmaktadır. Bu kriterler, sınavda yer alan her testi kendi içinde değerlendirmektedir.
Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az bir (1) ham puanı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.
KPSS için hesaplanabilen birçok puan türü vardır ve siz hesaplanmasını istediğiniz puan türünü etkileyen testlerden en az bir (1) ham puan yapmalısınız. Testi tamamen boş bırakır veya eksi nete düşerseniz puanınız hesaplanmaz.
3.10 maddesi yazısı çıkanlar tercih yapabilecek mi? sorusuna dair ise ÖSYM'den herhangi bir açıklama bulunmuyor.