MEB son dakika: Sınavlar ne zaman başlıyor? Ortaokul ve lise sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte o tarih...

Son dakika... Sınavlar ne zaman başlıyor? MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, ortaokul ve lise öğrencileri bir dersten yüz yüze sınav olacaklar. 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda ders sınavları ilk dönem uygulanmayacak. Karne notları ders etkinliklerine katılım, proje ve performans etkinliklerine göre belirlenecek. Bu gelişmelerin ardından ortaokul ve lise sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, sınavlar ne zaman başlıyor? Ortaokul ve lise sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 10:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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