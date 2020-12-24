Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Sınavlar ne zaman başlıyor? Ortaokul ve lise sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte o tarih... MEB son dakika: Sınavlar ne zaman başlıyor? Ortaokul ve lise sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte o tarih... Son dakika... Sınavlar ne zaman başlıyor? MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, ortaokul ve lise öğrencileri bir dersten yüz yüze sınav olacaklar. 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda ders sınavları ilk dönem uygulanmayacak. Karne notları ders etkinliklerine katılım, proje ve performans etkinliklerine göre belirlenecek. Bu gelişmelerin ardından ortaokul ve lise sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, sınavlar ne zaman başlıyor? Ortaokul ve lise sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 24.12.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 10:56
Son dakika... Sınavlar ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul ve lise öğrencilerinin bir dersten yüz yüze sınava gireceklerini açıkladı. Bu açıklamaların ardından sınavların hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyordu. Konu hakkında detaylar belli oldu. Sınav tarihleri ve sınavların nasıl olacağı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sınavlar ne zaman başlıyor? Ortaokul ve lise sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte haberin ayrıntıları...
GALERİ DEVAM EDİYOR İLKOKULLARDA SINAV YAPILACAK MI?
1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda ders sınavları ilk dönem uygulanmayacak. Karne notları ders etkinliklerine katılım, proje ve performans etkinliklerine göre belirlenecek.
ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ortaokulda bir dersten bir sınav yüz yüze gerçekleştirilecek. Seyreltilmiş ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılacak. Sınav tarihi öğrencilere 1 hafta önceden duyurulacak. Sınavlar matematik ve Türkçe gibi temel derslerden olacak. Yüz yüze sınavlar 4-22 Ocak tarihleri arasında yapılacak.
LİSE SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Karne notları her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile performans çalışmalarının puanlarına göre belirlenecek. Her dersten bir sınav yüz yüze olacak. Günde 3 sınav hazırlanabilecek. Performans çalışmaları yüz yüze, çevrim içi veya e-posta gibi diğer elektronik ortamlarda yapılabilecek. Sınavlar gruplar halinde, hijyen kuralları ve sosyal mesafe gözetilerek okullarda gerçekleştirilecek. Tüm yüz yüze sınavlar 4-22 Ocak tarihleri arasında yapılacak.
SINAVLAR NASIL OLACAK?
Ortaokul ve liselerde her bir sınav için öğrencilere 40 dakika süre verilecek. Sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Bir günde her bir öğrenci için en fazla iki dersten sınav yapılabilecek.