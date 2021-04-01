AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 2. dönem sınavları 29 Mart tarihinde sona erdi. Hal böyle olunca öğrenciler sınav sonuçları için gelecek açıklamaları bekliyor. Ayrıca öğrenciler AÖL tarafından düzenlenecek 3. dönem sınavları için tarih açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL sınav sonuçları için kritik tarih...