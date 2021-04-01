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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL sınav sonuçları için kritik tarih... AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL sınav sonuçları için kritik tarih...
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında arasında yer alıyor. AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Açık Lise sınavları 25-29 Mart tarihleri arasında yapılmıştı. Öğrenciler, sınavlarını tamamladıktan sonra hem sonuçları beklemeye başladılar hem de AÖL 3.dönem sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. İşte, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL sınav sonuçları için kritik tarih...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 19:34 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 19:34
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 2. dönem sınavları 29 Mart tarihinde sona erdi. Hal böyle olunca öğrenciler sınav sonuçları için gelecek açıklamaları bekliyor. Ayrıca öğrenciler AÖL tarafından düzenlenecek 3. dönem sınavları için tarih açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL sınav sonuçları için kritik tarih...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?
2.Dönem AÖL sınavları 25-29 Mart tarihleri arasında online bir şekilde yapıldı. Geçtiğimiz AÖL sınavları 1 Mart tarihinde sona ermiş ve sonuçlar ise 10 Mart tarihinde erişime açılmıştı.
29 Mart tarihinde sona eren AÖL 2.dönem sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili son dakika gelişmesi olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.
AÖL 3.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 2.dönem sınavlarının tamamlanmasından sonra öğrenciler 3.dönem sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. AÖL 3.dönem sınavlarını temmuz ayı içerisinde yapılması bekleniyor.