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Haberler Galeri Bu hafta sonu hangi illerde yasak var? 3-4 Nisan (Cumartesi-Pazar) sokağa çıkma yasağı var mı? Genelge yayımlandı

Bu hafta sonu hangi illerde yasak var? 3-4 Nisan (Cumartesi-Pazar) sokağa çıkma yasağı var mı? Genelge yayımlandı

Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kararı alınmasının ardından gözler bu hafta sonuna çevrildi. Vaka sayısında görülen artış sonrası kırmızı illerde cumartesi günleri yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta sonunun yaklaşması ile birlikte vatandaşlar kısıtlamaların hangi illerde olacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta sonu hangi illerde yasak var? 3-4 Nisan (Cumartesi-Pazar) sokağa çıkma yasağı var mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.04.2021 17:12 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 17:12
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Bu hafta sonu hangi illerde yasak var? 3-4 Nisan Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Genelge yayımlandı

Bu hafta sonu hangi illerde yasak var? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Kontrollü normalleşmeye geçiş ile birlikte il bazında bazı kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Ancak vaka sayısında görülen artış sonrası bu hafta 56 il kırmızıya döndü. Son Kabine toplantısının ardındanalınan karara göre, kırmızı kategoride yer alan illerde cumartesi günleri yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. Peki, bu hafta sonu hangi illerde yasak var? 3-4 Nisan (Cumartesi-Pazar) sokağa çıkma yasağı var mı? İşte il il liste...

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Bu hafta sonu hangi illerde yasak var? 3-4 Nisan Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Genelge yayımlandı

CUMARTESİ-PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kabine toplantısında alınan yeni kararlar bu hafta itibarıyla geçerli olacak. Buna göre, kırmızı kategoride yer alan illerde afta sonu kısıtlaması 2 Nisan Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

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Bu hafta sonu hangi illerde yasak var? 3-4 Nisan Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Genelge yayımlandı

Düşük risk grubunda yer alan iller: Şırnak. (1 İl).

Orta risk grubunda yer alan iller: Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl).

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Bu hafta sonu hangi illerde yasak var? 3-4 Nisan Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Genelge yayımlandı

Yüksek risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl).

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl).

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Bu hafta sonu hangi illerde yasak var? 3-4 Nisan Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Genelge yayımlandı

HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilen 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde' yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek."