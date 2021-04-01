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Bu hafta sonu hangi illerde yasak var? 3-4 Nisan (Cumartesi-Pazar) sokağa çıkma yasağı var mı? Genelge yayımlandı
Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kararı alınmasının ardından gözler bu hafta sonuna çevrildi. Vaka sayısında görülen artış sonrası kırmızı illerde cumartesi günleri yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta sonunun yaklaşması ile birlikte vatandaşlar kısıtlamaların hangi illerde olacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta sonu hangi illerde yasak var? 3-4 Nisan (Cumartesi-Pazar) sokağa çıkma yasağı var mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 17:12 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 17:12
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