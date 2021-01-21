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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kabine toplantısı ne zaman olacak? Yasaklar ve kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Genelge... Son dakika: Kabine toplantısı ne zaman olacak? Yasaklar ve kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Genelge...
Kabine toplantısı ne zaman olacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama uygulamasının başlamasının ardında yasakların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlar yakından takip edilirken, son dakika açıklamaları bekleniyor. Hal böyle olunca bu hafta Kabine toplantısı olup olmayacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, kabine toplantısı ne zaman olacak? Yasaklar ve kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Genelge...
Giriş Tarihi: 21.01.2021 23:04 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 23:04
Kabine toplantısı ne zaman olacak? Yasaklar ve kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alınan tedbirlerin işe yaraması ve aşılama uygulamasının başlaması sonrasında kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Vatandaşlar gözlerini Kabine ve Bilim Kurulu tarafından alınacak kararları bekliyor. Mekanların açılması için 15 Şubat tarihi işaret edilirken, sokağa çıkma kısıtlaması için izlenecek yol merak ediliyor. İşte, kabine toplantısı ne zaman olacak? Yasaklar ve kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Genelge...
GALERİ DEVAM EDİYOR KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında en son 11 Ocak'ta yapılmıştı. Bu haftaki Kabine toplantısının tarihi ise henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
KISITLAMARLAR KALDIRILACAK MI?
Kısıtlatmalar ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Kısıtlamalarla ilgili yeni bir detay geldiği zaman haberde olacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?
Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte sokağa çıkma yasağı da kademeli olarak kaldırılması beklenen kısıtlamalar arasında yer alıyor.
KAFELER, RESTORANLAR VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ayı itibarıyla, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan veya herhangi bir resmi kurumdan açıklama gelmedi.