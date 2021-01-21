Son dakika: Kabine toplantısı ne zaman olacak? Yasaklar ve kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Genelge...

Kabine toplantısı ne zaman olacak? Yasaklar ve kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alınan tedbirlerin işe yaraması ve aşılama uygulamasının başlaması sonrasında kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Vatandaşlar gözlerini Kabine ve Bilim Kurulu tarafından alınacak kararları bekliyor. Mekanların açılması için 15 Şubat tarihi işaret edilirken, sokağa çıkma kısıtlaması için izlenecek yol merak ediliyor. İşte, kabine toplantısı ne zaman olacak? Yasaklar ve kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Genelge...