e-Devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından 2021 Şubat celbi duyurusu yayımlanmıştı. Bu duyuru ile birlikte askerlik yerleri ve sevk tarihleri konusunda merak edilen sorular yanıt buldu. Yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ocak'ta yani bugün e-Devlet üzerinden duyurulacak. Peki, e-Devlet giriş ile 2021 Şubat celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Sevk tarihleri ne zaman? İşte merak edilenler...