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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri e-Devlet askerlik yerleri sorgulama: 2021 Şubat celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Sevk tarihleri... e-Devlet askerlik yerleri sorgulama: 2021 Şubat celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Sevk tarihleri... Askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 Şubat celbi askerlik yerleri için araştırmalar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruya göre, silahaltına alınacak yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları bugün erişime açılacak. Askerlik vazifesini yapmaya hazırlanan vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, e-Devlet giriş ile 2021 Şubat celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Sevk tarihleri ne zaman? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 22.01.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 08:52
e-Devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından 2021 Şubat celbi duyurusu yayımlanmıştı. Bu duyuru ile birlikte askerlik yerleri ve sevk tarihleri konusunda merak edilen sorular yanıt buldu. Yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ocak'ta yani bugün e-Devlet üzerinden duyurulacak. Peki, e-Devlet giriş ile 2021 Şubat celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Sevk tarihleri ne zaman? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ŞUBAT 2021 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU 1. Şubat 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Şubat 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 30 Kasım 2020 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır. 3. Şubat 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.