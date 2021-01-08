Son dakika: Kabine toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Normalleşme...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SON AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada salgın döneminde dünyanın geri kalanı gibi Türkiye'deki vatandaşların da en büyük umudunun aşı çalışmaları olduğuna işaret ederek Türkiye'nin tüm dünya ile beraber normalleşme sürecini yürütebilmesi için aşı tedarik ve geliştirme çalışmalarının gerisinde kalmasının kesinlikle mümkün olmadığını anlattı.

Bunun için menşeine bakılmaksızın tüm aşı çalışmalarının yakından takip edildiğini, gereken incelemeleri yapıp neticelere göre anlaşmaları imzaladıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: