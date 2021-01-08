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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kabine toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Normalleşme... Son dakika: Kabine toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Normalleşme...
Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni tedbirlerin alındığı Bilim Kurulu toplantısı dün düzenlendi. Vatandaşlar gözlerini gelecek hafta yapılacak Kabine toplantısına çevirdi. 28 Aralık'ta yapılan Kabine toplantısının ardından yeni yılda yapılacak ilk toplantı büyük önem taşıyor. Sokağa çıkma yasağı ve mekanların açılması için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, Kabine toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Normalleşme...
Giriş Tarihi: 08.01.2021 18:19
Kabine toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde Bilim Kurulu tarafından sunulan konular Kabine toplantısında ele alınıyor. Dün düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yeni yılda düzenlenen ilk Kabine toplantısının tarihi merak ediliyor. Yasakların kalkıp kalkmayacağı ise gündemin sıcak maddeleri arasında yer alıyor. İşte, Kabine toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Normalleşme...
GALERİ DEVAM EDİYOR KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Yeni düzenlenecek Kabine Toplantısı tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır. Son toplantı ise 28 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SON AÇIKLAMALARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada salgın döneminde dünyanın geri kalanı gibi Türkiye'deki vatandaşların da en büyük umudunun aşı çalışmaları olduğuna işaret ederek Türkiye'nin tüm dünya ile beraber normalleşme sürecini yürütebilmesi için aşı tedarik ve geliştirme çalışmalarının gerisinde kalmasının kesinlikle mümkün olmadığını anlattı.
Bunun için menşeine bakılmaksızın tüm aşı çalışmalarının yakından takip edildiğini, gereken incelemeleri yapıp neticelere göre anlaşmaları imzaladıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Yaşanan aksaklıkları aşmak için tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmelerini bekliyoruz. Almanya'dan gelecek aşının da ocakta ülkemize ulaşacağını ümit ediyoruz. Gelişmeler, salgının daha uzunca bir süre dünya gündeminden düşmeyeceğine işaret ediyor. Bunun için asıl önemi ve önceliği hem gelenekçi hem yenilikçi yöntemlerle geliştirdiğimiz kendi aşılarımıza veriyoruz. Son 18 yılda kurduğumuz yüksek teknolojiye dayalı altyapılar ve bilim insanlarımızın gayreti sayesinde şu an 8 ayrı aşı çalışmasını başarıyla yürütüyoruz. Bunlardan birinde son aşamaya geçildi. Diğerlerinin bir kısmında da aynı safhaya gelinmek üzeredir."
Erdoğan, konunun her gündeme gelişinde ilgili bakanlıklara, aşı geliştirme çalışmalarını yakından takip etmeleri ve gereken iş birliğini en üst düzeyde göstermeleri hususunda kesin talimat verdiğini belirterek şunları kaydetti: